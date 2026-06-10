師傅點算｜48歲前老闆求東山再起 In Lee師傅睇元辰宮狠批：搵工較實際

前晚（8日）《師傅點算》Fans Meeting上，一名48歲前壽司店老闆方舜堯（Billy）期望東山再起，豈料師傅In Lee竟直指他運氣已盡！師傅透過「元辰宮」揭示他財運穿窿、事業心弱，更狠批一句令他當場呆住，究竟他的「老闆屋」出了甚麼問題？