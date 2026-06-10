師傅點算｜48歲前老闆求東山再起 In Lee師傅睇元辰宮狠批：搵工較實際
前壽司師傅待業靠母接濟 盼師傅指點迷津
現年48歲的方舜堯（Billy）本為一名壽司師傅，曾由打工仔捱到做老闆，可惜後來經歷店舖轉手及身體出現狀況，目前正處於待業狀態，只能依靠積蓄和媽媽的資助過活。心有不甘的他期望能東山再起，再次開設壽司店當老闆，因此在節目中求助。負責為他睇運的In Lee師傅解釋，她將會使用「元辰宮」這種中式宮形術，透過觀察一個人心靈投射出來的古代房屋，來呈現其當下的事業、健康、財富及愛情運勢，希望能為Billy找出問題所在。
In Lee師傅睇元辰宮揭4大敗象 狠批講多過做
In Lee師傅隨即為Billy的元辰宮進行「睇樓」，結果發現問題重重。師傅直言一看到大門就知不妙：「經過佢屋企大門口，睇到係巖巖巉巉，證明唔係處於好運氣狀態，祖輩留落嚟嘅運都用得七七八八。」接著，代表技能與知識的書房亦「勁暗」，師傅分析指：「咁耐以嚟，你無增加一啲技能，反映你有啲脫節。」更甚的是，象徵貴人運的椅子竟然「有啲黑」，意味著Billy只能靠自己，無法指望他人幫助。最後，代表財運的廚房更是「周圍都穿窿啲錢瀡緊出去」，而廚房的火亦不夠旺，師傅狠批：「代表你事業心同企圖心，唔係好旺，講多過做。」
師傅贈終極忠告 Billy老闆夢碎
在全面分析Billy的元辰宮後，In Lee師傅並未給予他期望的創業錦囊，反而給出了一個極為現實的忠告，直接粉碎其老闆夢。師傅語重心長地對Billy說，根據他目前的運勢和心態，再次創業的風險極高，失敗的可能性很大。與其將僅餘的積蓄投進一個未知之數，不如腳踏實地。師傅最後總結道：「正常地返工，搵工較實際。」這句當頭棒喝，無疑是建議Billy應先重返職場，穩定經濟基礎，而非執著於遙遠的創業夢。
網民熱議命理vs現實：師傅好直接！
節目播出後，網民對In Lee師傅的直接分析反應熱烈，不少人認為雖然殘酷但非常寫實。有網民留言力撐師傅：「師傅好敢言，有時真係要人點醒！」「元辰宮好神奇，講到好似睇緊樓盤風水咁，好具體。」「其實師傅係為佢好，運氣唔好再開舖可能輸得仲甘。」不過也有網民對Billy的處境表示同情：「48歲人仲要靠阿媽，聽完師傅咁講實好灰心。」「老闆夢就咁碎咗，男人嘅尊嚴受到打擊。」