師傅點算｜In Lee遠赴台灣交流小鮮肉通靈師！瀑布旁靈力碰撞揭驚人差異？
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昨晚（1日）播出的《師傅點算》中，通靈師In Lee遠赴台灣，與年紀輕輕的「小鮮肉」通靈師煦世老師在烏來瀑布旁會面，場面充滿靈氣。二人在山徑漫步時，In Lee表現輕鬆自如，相反煦世老師卻略顯拘謹，究竟兩代通靈師的交流擦出了怎樣的火花？
昨晚烏來瀑布靈氣交流 In Lee大方煦世老師勁拘謹
節目中，通靈師In Lee遠赴台灣與當地年輕的通靈師煦世老師見面。煦世老師特意相約在烏來瀑布，因為他認為該處聚集了強大的天地靈氣能量，能讓心靈變得寧靜並帶有療癒功能。當二人沿著瀑布山徑而行時，據稱有不少山神、土地等神明都前來與他們「溝通」。面對此情此景，經驗豐富的In Lee師傅表現得相當樂意和輕鬆，反而年紀較輕的煦世老師則顯得有些拘謹和小心翼翼，兩代通靈師的風格差異形成強烈對比。
In Lee自認大姐姐笑言：「佢用好多規矩保護自己」
對於這次交流，In Lee師傅事後笑言，在煦世老師面前，自己就像一位大姐姐。她觀察到這位年輕的通靈師在行事上非常謹慎，處處遵循規矩。In Lee師傅分享道：「講咗好多誇張經歷畀佢分享，佢仲係會好小心，用好多規矩保護自己，係一件好事。」她認為，煦世老師這種小心謹慎的態度，其實是一種很好的自我保護方式，對此表示讚賞，言談間流露出對後輩的關愛與理解。
兩代通靈師風格大不同 新派煦世老師自立門戶
這次會面也突顯了兩代通靈師在處事風格上的明顯不同。來自香港的In Lee師傅見多識廣，態度更為開放與隨和。而台灣的煦世老師雖然年紀輕輕，但已創立「悟望天觀」，致力於提供全方位的靈學諮詢與心靈療癒服務，可見其對自身專業的嚴肅態度。他遵循傳統規矩、步步為營的作風，與In Lee師傅的灑脫形成有趣對照，也讓觀眾看到新一代玄學工作者的不同面貌。
網民熱議兩代交流：「小鮮肉老師好得意！」
節目播出後，兩位師傅的互動引起網民熱烈討論，不少人對這種跨代跨地域的交流感到新鮮。有網民留言大讚：「In Lee師傅真係好大方，好似前輩帶住後輩咁！」、「台灣個煦世老師好後生，有啲怕醜咁，好得意！」亦有觀眾對場景深感著迷：「烏來瀑布個景好靚，感覺真係好有靈氣。」更有網民好奇地說：「好想知佢哋同山神講咗啲咩！」、「兩個師傅風格好唔同，但又好夾，期待佢哋之後再交流！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期