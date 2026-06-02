師傅點算｜In Lee遠赴台灣交流小鮮肉通靈師！瀑布旁靈力碰撞揭驚人差異？

昨晚（1日）播出的《師傅點算》中，通靈師In Lee遠赴台灣，與年紀輕輕的「小鮮肉」通靈師煦世老師在烏來瀑布旁會面，場面充滿靈氣。二人在山徑漫步時，In Lee表現輕鬆自如，相反煦世老師卻略顯拘謹，究竟兩代通靈師的交流擦出了怎樣的火花？