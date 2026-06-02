師傅點算｜小鮮肉通靈師自爆怪病纏身！In Lee豁達回應「神棍」指控勁霸氣

最新一集《師傅點算》揭開通靈師背後的辛酸！台灣小鮮肉通靈師煦世老師驚爆入行前曾被怪病纏身，靠一夢覺醒靈力。面對外界「神棍」的標籤，In Lee師傅則表現豁達，更以經營餐廳作比喻霸氣回應，究竟他們經歷了甚麼不為人知的試煉？