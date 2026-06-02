師傅點算｜小鮮肉通靈師自爆怪病纏身！In Lee豁達回應「神棍」指控勁霸氣
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最新一集《師傅點算》揭開通靈師背後的辛酸！台灣小鮮肉通靈師煦世老師驚爆入行前曾被怪病纏身，靠一夢覺醒靈力。面對外界「神棍」的標籤，In Lee師傅則表現豁達，更以經營餐廳作比喻霸氣回應，究竟他們經歷了甚麼不為人知的試煉？
煦世老師自揭靈力解放之路 曾被怪病纏身夢見觀音開天眼
節目中，台灣年輕通靈師煦世老師分享了自己戲劇性的入行經歷。他提到通靈是一種天賦，但在靈力完全解放前，往往會經歷一些原因不明的怪病作為洗練。他憶述自己當時身體不斷出現各種怪毛病，但多次求醫檢查都找不出病因。在束手無策之際，他尋求玄學師傅幫助，奇妙的轉折隨之發生，他說：「就在當晚睡覺便夢到觀音來找我，當下我是自然而然接受的，就在那下一刻就『砰』一下全部打開了。」這個夢境成為他靈力覺醒的關鍵時刻。
In Lee霸氣回應神棍指控：「大把人叫我神棍啦」
通靈師的身份並非總能被大眾理解，甚至會被冠上「神棍」的負面標籤。對此，In Lee師傅在節目中坦然分享自己的看法，直言早已習慣以平常心面對。她豁達地笑說：「大把人叫我『神棍』啦，有啲嘢我做、有啲嘢唔做，有我嘅原則。我坐喺度乜都唔做，你都可以叫我『神棍』嘅，我就睇得好開喇，任何行業你都可以覺得呃人。」一番話盡顯其強大心態與處之泰然的霸氣。
In Lee妙用餐廳比喻睇化負評 認為毋須理會
為了讓觀眾更易理解她的心態，In Lee師傅巧妙地以經營餐廳為例。她解釋，客人光顧餐廳時，總會一廂情願地認為食物一定會美味，但如果最後結果不似預期，出現落差時，客人就可能會認為餐廳「呃人」。她將這種情況類比到自己面對的質疑，認為外界的期望與實際情況未必總能一致。面對這類因期望落差而產生的負面評價，In Lee師傅認為根本不用理會，展現出對外界雜音的超然態度。
網民激讚In Lee心態強大：「師傅EQ好高！」
兩位師傅的分享引起網民極大迴響，許多人對他們背後的故事深感興趣。不少網民大讚In Lee師傅的豁達心態：「In Lee師傅EQ好高，個比喻好貼切！」、「『大把人叫我神棍啦』呢句好霸氣！」、「做呢行真係要心臟夠強大，唔係人人明。」同時，煦世老師的經歷也讓網民嘖嘖稱奇：「煦世老師個經歷好玄！真係天選之人。」、「其實行行都有人唔滿意，師傅睇得好通透。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期