師傅點算｜In Lee師傅驚爆尋人變尋屍！怨靈唔知自己死咗 憶述被殺一刻勁心寒
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通靈師In Lee師傅在昨晚（19日）的《師傅點算》中，分享一宗令人毛骨悚然的真實個案！她受託通靈尋找失蹤人士，竟意外揭發一宗謀殺案，更心寒的是靈體竟不知自己已死。當靈體回復記憶一刻，場面瞬間失控，究竟發生了甚麼事？
In Lee師傅通靈尋人揭恐怖真相 預感對方身處狹窄潮濕地
通靈師In Lee師傅在節目中分享，她對死後世界的認知主要來自與靈體的直接接觸，形容靈體的世界相當荒蕪孤寂。她憶述一宗最心寒的真實個案，當時她受託協助尋找一名失聯人士，在通靈過程中，她已感覺到對方身處一個「狹窄、潮濕的地方」，心中頓時有不祥預兆。果然，沒過多久便接到警方通知，已發現失蹤者的屍體，證實對方已經遇害，一單尋人案瞬間變成恐怖的尋屍案。
怨靈回復記憶憶述被殺 尖叫扭曲樣貌變猙獰
In Lee師傅續說，最恐怖的部份在於靈體一開始竟不知道自己已經離世，感覺非常迷茫。當她與靈體溝通後，對方開始回復記憶，被殺的恐怖片段在腦海中重現。In Lee師傅形容當時的駭人場面：「被殺嘅片段再次出現，靈體開始尖叫、面容扭曲變得瘋狂，樣越嚟越猙獰，怨念湧現。」靈體因巨大的怨恨而變得極度痛苦和瘋狂，場面令人不寒而慄。
In Lee師傅一句話安撫怨靈 告知兇手已落網
面對靈體因怨念而變得瘋狂失控，In Lee師傅並未退縮。她保持鎮定，不斷嘗試與靈體溝通，並向其作出勸告。最後，她告知靈體殺害祂的兇手已經被警方拘捕，將會得到應有的懲罰。聽到這個消息後，靈體洶湧的怨念才慢慢平伏下來，猙獰扭曲的面容也得以緩和，最終成功安撫了這個不知自己已死的怨靈。
網民嚇破膽：「聽到都覺得心寒！」
這個真實的通靈個案播出後，嚇倒一眾網民，大家紛紛留言表示極度震撼。有網民直呼：「呢個故仔恐怖過睇鬼片！真人真事最心寒！」、「靈體唔知自己死咗，仲要重歷被殺一刻，真係好慘！」、「In Lee師傅好大膽，面對猙獰怨靈都咁鎮定。」、「聽完個案，夜晚唔敢自己一個瞓！」、「好彩最後兇手捉到，靈體可以安息。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期