師傅點算｜In Lee師傅驚爆尋人變尋屍！怨靈唔知自己死咗 憶述被殺一刻勁心寒

通靈師In Lee師傅在昨晚（19日）的《師傅點算》中，分享一宗令人毛骨悚然的真實個案！她受託通靈尋找失蹤人士，竟意外揭發一宗謀殺案，更心寒的是靈體竟不知自己已死。當靈體回復記憶一刻，場面瞬間失控，究竟發生了甚麼事？