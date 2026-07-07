師傅點算｜猛男行夜山遇女鬼報夢尋屍！掘地突湧黑氣遭惡靈攻擊嚇窒

節目《師傅點算》再爆驚悚靈異故事！In Lee師傅分享其男友人一次夜行探靈的恐怖經歷，他不單止成功遇上女鬼，更獲對方報夢揭露驚人兇案！當他與師傅們前往尋屍時，竟遭遇惡靈猛烈攻擊，過程極度驚險，令人聽得心驚膽顫！