師傅點算｜猛男行夜山遇女鬼報夢尋屍！掘地突湧黑氣遭惡靈攻擊嚇窒
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節目《師傅點算》再爆驚悚靈異故事！In Lee師傅分享其男友人一次夜行探靈的恐怖經歷，他不單止成功遇上女鬼，更獲對方報夢揭露驚人兇案！當他與師傅們前往尋屍時，竟遭遇惡靈猛烈攻擊，過程極度驚險，令人聽得心驚膽顫！
友人夜山探靈遇女鬼 報夢揭驚人遇害畫面
In Lee師傅透露，她有位男性朋友熱愛行夜山，目的就是希望能與靈體接觸。有一次他真的如願以償，在山路上遇到一個女靈體向他招手，並指向一處斜坡。當晚，該女靈體更向他報夢，In Lee師傅轉述夢境內容：「夢入面我朋友睇到個女仔遇害畫面，亦知道對方係邊個，嗰女仔係想搵人幫自己安葬。」這個亦幻似真的夢境，促使他決定尋求協助，解開謎團。
師傅帶隊上山尋屍 鋤頭一落黑氣湧現
半信半疑之下，該友人找來In Lee師傅及道教師傅幫忙，一行人帶齊工具再到該山上。雖然他們在開掘前已向山神土地打招呼，但情況依然失控。In Lee師傅憶述當時的恐怖情景：「嗰度真係太陰、太多靈體好多仲好惡，出言恐嚇。到一鋤落地就湧咗陣黑氣出嚟，在場所有人都頂唔順，開始面青標冷汗，惡靈開始挑釁攻擊。」現場氣氛瞬間變得極度緊張，惡靈的攻擊令他們寸步難行。
惡靈猛攻被迫撤退 師傅開遮作法收鬼
面對惡靈的強烈挑釁和攻擊，眾人無可奈何，被迫暫停挖掘工作。在危急關頭，其中一位同行的師傅立即取出一把雨傘當場作法，目的是將現場所有靈體，包括善意及惡意的，全部收入傘內帶走。他們希望藉此能一併將那名遇害的女靈體帶回法壇，再為她進行超渡儀式，助其安息，結束這場驚心動魄的尋屍之旅。
網民聽出冷汗：好似睇緊恐怖片！
In Lee師傅分享的這段真人真事，讓不少觀眾聽得冷汗直流，紛紛留言討論。有網民表示：「好似睇緊恐怖片咁！In Lee師傅講得好有畫面！」、「個朋友都好大膽，夜晚自己一個上山…」、「好彩有師傅喺度，如果唔係後果不堪設想！」、「想知最後有無成功超渡到個女仔？」、「聽到『黑氣湧出嚟』嗰度，我起晒雞皮！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期