師傅點算｜In Lee師傅驅鬼驚見4D血腥畫面！為紅衣女鬼耗陽壽尋親

昨晚（14日）TVB節目《師傅點算》中，In Lee師傅憶述一次畢生難忘的經歷，為一位婆婆驅鬼時，竟親身感受到靈體被殘殺的4D畫面，連血腥味都聞到！她更自爆曾為消除女鬼怨念，不惜耗損自己陽壽，外號「癲仔」的她究竟經歷了甚麼？