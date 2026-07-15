師傅點算｜In Lee師傅驅鬼驚見4D血腥畫面！為紅衣女鬼耗陽壽尋親
In Lee師傅驅鬼遇阻 驚見4D血腥屠殺畫面
在節目最終章「為人師傅」主題中，In Lee師傅分享了一次早期最感觸的經歷。當時一位婆婆精神瀕臨崩潰，因耳邊不停有聲音叫她「你去死啦」，更在家中見到靈體，甚至睡覺時被鬼魂站在床頭注視。In Lee師傅出手調解後，本以為靈體已和平散去，卻發現「有位女靈體想強行返去，而且好重惡意」。正當她想向神明借法驅鬼時，竟意外借不到，她不禁質問神明：「又話幫人嘅，而家想分開佢哋，又唔係傷害佢（靈體），做乜嘢呀！」此時觀音娘娘顯靈反問：「你記唔記得你嘅初心係乜嘢呀？」這句話令她瞬間冷靜，並嘗試與該女靈體溝通。剎那間，她的腦海湧現出4D畫面，一幕幕血腥的殺戮過程重現眼前，In Lee師傅不忍地說：「係好似4D畫面，血腥味都聞到，當時影像見到好多人影企喺度，女靈體當時不停掙扎、尖叫，受到無限傷害。」她才明白女靈體才是最需要幫助的一方，此事令她深刻體會到「不知他人苦，便勸他人善」的道理。
In Lee師傅「癲仔」外號由來 竟為女鬼耗陽壽尋親
In Lee師傅素有「癲仔」的外號，源於她一次極為瘋狂的行徑。她曾為了一隻紅衣女鬼，竟答應以自己的陽壽作為交換，只為替女鬼尋找在襁褓之年便去世的妹妹，藉此消除其怨念。In Lee師傅憶述，當時她向神明祈求，得到的回覆是規矩清晰，只能用陽壽交換。她沒有絲毫猶豫便一口答應，並坦言：「我唔知自己無咗幾多壽命，但係嗰一刻，我覺得一切都值。」這種為信念奮不顧身的決心，正正塑造了她「癲仔」背後捨己為人的形象。
網民睇到毛骨悚然：師傅真係唔易做
節目播出後，不少網民對In Lee師傅的經歷感到震驚。有網民留言表示：「睇到4D畫面嗰度起雞皮，連味都聞到真係好恐怖！」、「『不知他人苦，便勸他人善』呢句好有意思，原來做師傅唔係一味趕走佢哋就得。」亦有網民對她耗陽壽的行為大為佩服：「用自己陽壽去幫隻鬼，真係好偉大，唔怪得叫『癲仔』，呢種犧牲唔係人人做到。」、「好佩服In Lee師傅，唔單止有法力，仲有慈悲心。」