師傅點算｜月老唔止牽紅線？少女拜神求BTS門票 結局神展開！

ViuTV節目《師傅點算》主持之一的In Lee師傅，近日在台北龍山寺竟見證驚人一幕，發現月老業務已悄悄「升級」！現場大批少女善信並非祈求姻緣，而是手持演唱會座位表，誠心祈求月老幫忙搶購韓國天團防彈少年團（BTS）的門票，場面奇特又搞笑，究竟這份跨界別的誠心能否打動神明？