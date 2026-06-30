師傅點算｜月老唔止牽紅線？少女拜神求BTS門票 結局神展開！
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ViuTV節目《師傅點算》主持之一的In Lee師傅，近日在台北龍山寺竟見證驚人一幕，發現月老業務已悄悄「升級」！現場大批少女善信並非祈求姻緣，而是手持演唱會座位表，誠心祈求月老幫忙搶購韓國天團防彈少年團（BTS）的門票，場面奇特又搞笑，究竟這份跨界別的誠心能否打動神明？
少女善信手持座位表拜月老 誠心祈求搶購BTS門票
在節目《師傅點算》中，In Lee師傅直擊台北龍山寺的奇景。當時正值韓國男子組合防彈少年團（BTS）即將在高雄舉行演唱會，In Lee師傅發現許多善信少女求的竟不是好姻緣，而是極難搶購的BTS演唱會門票。她們人手一張座位表，對著月老神像虔誠許願，希望能買到心儀的座位。其中三位受訪少女更興奮表示方法非常靈驗，異口同聲說：「都是每次只要有拜，都買到心目中的座位，這很靈驗，每次都成功。」她們更笑言，在偶像面前，個人姻緣似乎已不是最重要的事情。
金髮少女帶齊應援棒拜神 比求姻緣更誠心結果超驚喜
In Lee師傅更與其中一位「求票」的金髮少女交談，發現對方準備充足，誠意十足。該名少女不僅帶來偶像的照片和演唱會座位表，更帶同應援棒到場，整個「拜神套餐」比許多求姻緣的善信還要齊全和認真。這份對偶像的熱愛與對月老的信任，讓In Lee師傅也感到驚訝。而最神奇的是，節目後續追蹤發現，該名金髮少女分享自己真的成功搶到門票，而且位置還相當不錯，證明了心誠則靈！
網民熱議月老新業務：「下次搶BLACKPINK靠佢！」
節目播出後，月老「代客搶飛」的隱藏功能引起網民瘋狂討論，不少粉絲大呼找到搶票新希望！留言區被各種有趣評論洗版：「原來月老唔止牽紅線，仲識牽網線搶飛！」、「笑死，偶像大過天，月老都要與時並進。」、「好靈喎！下次搶BLACKPINK演唱會飛都要去拜下！」、「龍山寺要變搶飛聖地了。」、「求姻緣嘅人表示：可唔可以讓返個位出嚟先？」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期