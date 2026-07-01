師傅點算｜醫院女職員驚爆目睹「鬼差押亡魂」！憂靈異體質影響姻緣運求救？
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昨晚（6月30日）播出的TVB節目《師傅點算》中，任職醫院的有緣人Teresa驚爆自己擁有靈異體質，更分享在病房工作時，親眼感應到「鬼差」押走剛過身病人的震撼經歷！她指幾乎每日都與靈界有接觸，近年感應愈來愈強，令她不禁懷疑自己差劣的姻緣運是否與此有關，究竟師傅會如何指點迷津？
Teresa驚心憶述醫院目睹鬼差押亡魂
在醫院工作的Teresa自言從孩童時代已察覺自身有靈異體質，經常受靈體騷擾，近年感應更是愈來愈強烈。她憶述最深刻的一次，是在病房工作期間，有病人剛過身，她說：「嗰時我係背住病房，但就感應到嗰位過身病人，身邊有兩位相信係鬼差嘅靈界人士。之後佢哋一直行過我身邊，喺玻璃門嗰邊行走咗。」除了在醫院的經歷，她亦分享曾參觀木乃伊展時，明明所有展品都用白布包裹，她卻清楚見到一副白骨，更心寒表示：「行過去再睇，直情副白骨嘅頭會郁，擰過嚟望住我。」
In Lee師傅派定心針「唔會影響善良嘅人」
連串的靈異經歷，加上姻緣運一直很差，令Teresa不禁懷疑兩者之間是否有所關連。對此，In Lee師傅先派定心針，斷言：「唔關姻緣㗎，呢份能力唔會影響善良嘅人。」不過，師傅亦忠告Teresa不宜過份參與靈界事，只適宜擔當信使或聆聽者的角色。In Lee師傅詳細解釋：「有時屋企人嚟唔切見最後一面，你可以代表屋企人接收呢份遺憾或者聽眾生訴苦，之後你可以寫低拜神時同神明講，千祈唔好話『我見到你呀、我幫你吖』，咁樣做有機會受到不必要傷害。」
網民大呼心寒「醫院返工真係唔簡單」
節目播出後，Teresa的恐怖經歷引起網民熱議，不少人對她在醫院的見聞感到毛骨悚然，亦對其處境表示同情。有網民留言指：「喺醫院見到鬼差…諗起都毛管戙！」、「Teresa好勇敢，如果係我應該即刻辭職。」、「師傅講得啱，唔好亂咁介入，聽下就算。」、「希望佢搵到個唔怕呢啲嘢嘅男朋友啦！」、「信則有不信則無，但都係寧可信其有。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期