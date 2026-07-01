師傅點算｜醫院女職員驚爆目睹「鬼差押亡魂」！憂靈異體質影響姻緣運求救？

昨晚（6月30日）播出的TVB節目《師傅點算》中，任職醫院的有緣人Teresa驚爆自己擁有靈異體質，更分享在病房工作時，親眼感應到「鬼差」押走剛過身病人的震撼經歷！她指幾乎每日都與靈界有接觸，近年感應愈來愈強，令她不禁懷疑自己差劣的姻緣運是否與此有關，究竟師傅會如何指點迷津？