幪面超人｜淺倉唯被跟蹤反被解僱鬧羅生門 IG親述自己承認所有責任

日本雜誌周刊FRIDAY報導，日本民間廣播界高層爆料《幪面超人系列》女星因行為不檢被所屬事務辭退，雜誌所求證後，得到耐人尋味的回應，他們並沒有否認辭退傳聞，而淺倉唯就日前在官方IG發文，發表自己從事務所脫離的消息。她指出於報道內容不真確，其實是她自己申請辭職。她續指自己在困難時期，是工作拯救了她，她非常重視她的工作。最後她感謝了這一年來支持她的人，而她之後會繼續工作，還請觀眾繼續支持。