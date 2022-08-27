幪面超人｜淺倉唯被跟蹤反被解僱鬧羅生門 IG親述自己承認所有責任
日本雜誌周刊FRIDAY報導，日本民間廣播界高層爆料《幪面超人系列》女星因行為不檢被所屬事務辭退，雜誌所求證後，得到耐人尋味的回應，他們並沒有否認辭退傳聞，而淺倉唯就日前在官方IG發文，發表自己從事務所脫離的消息。她指出於報道內容不真確，其實是她自己申請辭職。她續指自己在困難時期，是工作拯救了她，她非常重視她的工作。最後她感謝了這一年來支持她的人，而她之後會繼續工作，還請觀眾繼續支持。
雜誌爆事務所計劃以為行為不檢為由 8月完成拍攝工作後炒人
6月至7月期間淺倉唯發生過跟蹤狂騷擾事件，當時更嚴重到闖入她的住宅範圍，並與她坐同一部升降機。在7月5日，她在IG發文指發生事件後，遭經理人公司冷處理，更指公司向外間的報道扭曲事實。淺倉唯所屬事務所的回應後，雙方沒有再作評論。而在8月25日周刊FRIDAY的報道中就表示，日本民間廣播界高層爆料，在《幪面超人REVICE》播放完畢之後，事務所將在8月解僱淺倉唯，原因是行為不檢。該位高層續指，浅倉經常遲到，令拍攝現場的其他人要等候，更令工作人員要為她道歉，還會說謊去缺席。對於這個傳聞，他們詢問了事務所，事務所以「抱歉為大家造成不便，現在公司正在全心全意地應對。」打圓場。
《幪面超人系列》50周年紀念之作《幪面超人REVICE》於上年9月頭播出，劇中飾演大反派阿基萊拉(アギレラ)的淺倉唯，因外貌出眾加上演大魔頭女王傲氣的氣質而一夜成名，日前她更乘勢推出首本水着寫真，人氣爆燈。
「史上最靚奸角」《幪面超人REVICE》
日本經典特攝劇集《幪面超人》系列今年踏入50周年，於本月頭首播「50周年紀念作」令和系列第三部的《幪面超人REVICE》大受歡迎。今集男主角「幪面超人REVI」由22歲靚仔新星前田拳太郎飾演，不過觀眾焦點卻落在飾演大反派阿基萊拉(アギレラ)的淺倉唯身上，因第一集淺倉唯出場時已憑出眾的美貌，加上大魔頭傲氣的氣質而吸引，更被網民大讚是「史上最靚奸角」，紛紛倒戈加入邪惡一方，唔再撐幪面超人了。
處女下海推出比堅尼寫真
緊接着熱潮淺倉唯亦好識做，日前乘勢推出首輯水着寫真。淺倉唯曾於《週刊Playboy》的訪問中表示，自小學游泳課之後已經沒有再着過泳衣，而今次穿着比堅尼泳衣更加是人生第一次，所以拍攝初期因爲太露肉而令她未能適應令動作有點生硬，幸好之後經心理調節後才重新投入拍攝。
2017年藝名「花川芽衣」
其實現年25歲的淺倉唯在2017年曾以藝名「花川芽衣」入行，擔任2.5次元虛擬聲優偶像團體「22/7」成員，從事聲優、偶像及Model等工作，直到2019年因健康理由宣布畢業，直至2020年12月才以「淺倉唯」之名捲土重来。