《風林火山》康城影評出爐 3大劣評批敘事缺失 有觀眾未睇完就離場
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香港時間5月17日，麥浚龍（Juno Mak）醞釀多年的電影《風林火山》於康城影展舉行全球首映，吸引廣泛矚目。導演麥浚龍攜古天樂走紅地氈，梁家輝與高圓圓驚喜現身，但男主角金城武意外缺席，引發討論。影片放映場次一票難求，顯示其超高期待值，特別在香港觀眾中掀起熱潮。然而，首映後反響兩極，國際影評褒貶不一，網民留言多為劣評。
國際影評3大重點：視覺震撼但敘事缺失
國際權威電影雜誌《Screen Daily》對《風林火山》給予高度評價，讚揚麥浚龍「重新詮釋香港犯罪驚慄片」，將其與《辣手神探》、《教父續集》等經典相提並論。特に銅鑼灣大雪場景被指極具美感，為影片增添視覺魅力。然而，影評亦指出缺陷：
- 「如果你覺得《風林火山》缺少了很多東西，那是因為可能真的缺少了很多東西。」據稱影片首版長達7小時，現版本剪輯後仍顯不足。
- 缺乏情感與敘事連接，觀眾需費力釐清角色關係及故事邏輯，難以完全沉浸於「絕美的香港」，導致全明星陣容的表演被淡化。影評形容影片「奇特（Curious）」，若改編成迷你影集或更佳。
- 節奏不連貫，敘事介於「神秘與混亂」之間，幾乎令人難以理解，但視覺效果仍具可看性。
康城現場反應冷淡 網民劣評為主
放映結束後，康城觀眾報以禮貌掌聲，現場氣氛不算熱烈。網民於社交平台留言以一至二星劣評居多，批評劇情混亂、觀影體驗不佳。有觀眾直言：「我會向你們說實話，我不知道我剛剛看到了什麼，有些動作場面很酷，但故事情節很混亂。」更有網民表示「睇到入睡」或目睹中途離場，反映影片未能滿足期待。儘管動作場面獲少數讚賞，但整體評價偏負面。
梁家輝「無話可說」引熱議
上周《爆谷一周》節目中，麥浚龍攜梁家輝、鮑起靜接受訪問。梁家輝透露已觀看《風林火山》，卻拋下「無話可說」四字，引來主持人谷德昭調侃：「你係世上好少睇過嘅人！」隨後梁家輝補充：「講咩都冇用，希望大家入戲院親自品嚐。套戲好似品酒，越品越有味道，睇完一次再看製作花絮或訪問，可能會想再睇，甚至第三次。」他強調影片具商業性卻不賣弄商業，演繹此角色讓他「終身無憾」，足見其對作品的信心。
圖片來源：電影海報、網上圖片、ViuTV、YouTube@THE OFFICIAL JUNO MAK 麥浚龍資料或影片來源：原文刊於新假期