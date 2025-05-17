《風林火山》康城影評出爐 3大劣評批敘事缺失 有觀眾未睇完就離場

香港時間5月17日，麥浚龍（Juno Mak）醞釀多年的電影《風林火山》於康城影展舉行全球首映，吸引廣泛矚目。導演麥浚龍攜古天樂走紅地氈，梁家輝與高圓圓驚喜現身，但男主角金城武意外缺席，引發討論。影片放映場次一票難求，顯示其超高期待值，特別在香港觀眾中掀起熱潮。然而，首映後反響兩極，國際影評褒貶不一，網民留言多為劣評。