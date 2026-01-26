庾澄慶撐張學友尾場遭粉絲懟臉拍攝 「忍無可忍」罕見發火畫面曝光

台灣歌手庾澄慶昨晚現身紅館支持張學友《60+巡迴演唱會香港終章》尾場演出，豈料散場後竟然遭遇一場意外風波。這位64歲的資深藝人在離開會場時，被一群粉絲包圍要求合照，其中有人更是毫不客氣地將手機直接懟到他臉前拍攝，完全無視他的個人空間和感受。面對如此無禮行為，一向溫和的庾澄慶終於忍無可忍，當場發火制止這種不當行為，場面一度相當尷尬。