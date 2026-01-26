庾澄慶撐張學友尾場遭粉絲懟臉拍攝 「忍無可忍」罕見發火畫面曝光
廣告
台灣歌手庾澄慶昨晚現身紅館支持張學友《60+巡迴演唱會香港終章》尾場演出，豈料散場後竟然遭遇一場意外風波。這位64歲的資深藝人在離開會場時，被一群粉絲包圍要求合照，其中有人更是毫不客氣地將手機直接懟到他臉前拍攝，完全無視他的個人空間和感受。面對如此無禮行為，一向溫和的庾澄慶終於忍無可忍，當場發火制止這種不當行為，場面一度相當尷尬。
庾澄慶被粉絲懟臉拍攝忍無可忍
根據現場流出的影片顯示，庾澄慶從紅館玻璃門步出後，立即被一大群人圍住要求拍照。然而其中有人的行為明顯越界，不但沒有徵求同意，更是一邊走路一邊將手機貼近庾澄慶的臉部進行拍攝，這種侵犯性的舉動持續了一段時間。面對如此無禮的對待，庾澄慶最初仍保持克制，但當情況變得越來越過分時，他終於按捺不住情緒。
溫和藝人罕見發火當場制止
一向以親和力著稱的庾澄慶，在忍受了一段時間的騷擾後，終於忍不住發火說出「不要拍了」這句話，語氣中明顯帶有怒意。這對於平時溫文爾雅的他來說，實屬罕見的情緒爆發。即使在保安人員的護送下，庾澄慶仍然被這群不識趣的人緊追不捨，一直尾隨到停車場才罷休，整個過程令人看得相當不舒服。
張學友演唱會尾場圓滿落幕創紀錄
值得一提的是，昨晚張學友的《60+巡迴演唱會香港終章》尾場演出相當成功，64歲的學友狀態依然絕佳，encore部分更是連唱12首歌曲回饋歌迷。這場尾場演出同時是整個巡迴演唱會的第324場，成功創下新紀錄。學友在台上表示心情複雜，既興奮於演出的成功，同時也為即將「失業」感到不捨，並公開感謝太太羅美薇及兩個女兒一直以來的支持。
網民批評粉絲行為過分缺乏尊重
事件曝光後，網民紛紛在社交平台上表達意見，大部分人都認為這些粉絲的行為實在太過分。有網民留言表示「追星都要有分寸，這樣懟住人地塊面影真係好無禮貌」，亦有人指出「庾澄慶已經好有耐性，換著係我早就發火啦」。不少人呼籲粉絲應該學會尊重藝人的私人空間，「影相可以，但要有禮貌地問准先，唔係咁樣硬影」。
圖片來源：IG@umgtaiwan、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期