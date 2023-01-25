廉政狙擊劇情｜集齊TVB中生＋花旦、王浩信降呢變三線 一花旦成最大敗筆
《廉政狙擊》集齊TVB中生＋花旦 胡定欣爆「封殺」風波
《廉政狙擊》的香港版名稱為《廉政狙擊·黑幕》，主角陣容有黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇及黃智雯，其他配角更有譚俊彥、黃智賢、陳展鵬、蔡潔等，可說集齊TVB最有收視保證的一班中生和花旦，有不少內地網民更大讚這部劇集的質量，讓人有種重回TVB巔峰時期的感覺。
《廉政狙擊》劇情簡介：
《廉政狙擊》故事講述五位主角兒時因一次塌樓事故而分道揚鑣，25年後，五人在執行任務期間重遇，卻已物是人非，身份懸殊的各人在懷緬過去的同時，亦秉持公義執行職務，在友誼與公義之間掙扎。
王浩信降呢變三線
劇情中講到五位兒時已經相識的主角，是黃宗澤、吳卓羲、王浩信、胡定欣及黃智雯，但劇情主要只集中在廉政公署總調查主任黃宗澤和大律師吳卓羲的身上，其他三人都慘變陪襯，有不少網民都驚訝指王浩信堂堂視帝都降呢演出三線角色。
胡定欣一度被消失
胡定欣扮演的洛子欣，是黃宗澤的胞姊，在塌樓事故中失去了一隻腳，之後遇見連串不幸事件，令她變身為冷血的屠敏。劇中胡定欣忠奸不定，與吳卓羲有感情線，戲份比黃智雯更多，網民都大讚胡定欣好適合演這種強勢又慘情的角色，不過劇集初期的宣傳海報卻不見她的身影，曾一度令人猜測身為兩屆視后的她，因曾涉及政治問題而「被消失」。
角色年齡被指有Bug
有網民指劇中角色年齡有Bug，相信原因為兩位男主角都已年過四十，吳卓羲43歲，黃宗澤42歲，而一眾男角中最年輕的竟是39歲的王浩信，飾演吳卓羲養父的黃智賢，則只得55歲。女角方面，飾演黃宗澤家姐的胡定欣41歲，黃智雯39歲，最年輕的蔡思貝則是31歲。
蔡思貝被指成唯一敗筆
蔡思貝今次在《廉政狙擊》中飾演黎曉山一角，雖然造型和她之前在《法證先鋒5》中非常相近，不過開朗的性格就和《法證5》完全不同，劇中她是黃宗澤的新丁下屬，更主動追求對方，不過有網民就認為蔡思貝她演技惡劣，是拖跨整部劇集的唯一敗筆。近日她一幕姣姦醉酒黃宗澤的戲份，更惹來網民瘋狂投訴！
高鈞賢再演奸角
高鈞賢在《法證先鋒5》扮演高智商奸角大受好評，今次在《廉政狙擊》中，他飾演大奸角黃智賢和羅霖的兒子，也是吳卓羲的養弟，與傅嘉莉有情人關係，是個愚蠢又惡毒的二世祖，更會強姦陳楨怡！
豆瓣評分大勝《法證先鋒5》
《廉政狙擊》的豆瓣評分高達8.0，遠超豆瓣評分只得5.2的《法證先鋒V》，網民紛紛大讚：「超級好睇，一套劇入邊有晒我最鍾意嘅演員」、「今年來暫時是最好看的劇」、「看第一集就覺得比法證好看」、「比法證5好多了」等等。
《法證》系列橫跨16年 豆瓣評分每況愈下
《法證先鋒》第一輯已是16年前的事，由歐陽震華、林文龍和鍾嘉欣主演，豆瓣評分10分滿分獲8.8分，《法證2》2008年播映，新加入鄭嘉穎和佘詩曼，豆瓣獲8.3分。2011年《法證3》大換班，黎耀祥、張可頤、徐子珊和吳卓羲孭飛，豆瓣獲7.7分。2020年《法證4》再洗牌，由黃浩然、李施嬅、譚俊彥主演，豆瓣僅獲5.1分，5輯之中最低分。新一輯有少少進步，獲5.9分，評分偏低。
常見問題
《法證先鋒5》原定男女主角另有其人？
今輯故事除了其中一則案件承接第四輯結尾留下的懸點，保留鄭俊弘和楊梓菁所飾演的角色外，其餘內容與前四輯無關。角色班底更大洗牌，黃宗澤及蔡潔原來只係頂上，原定男女主角為⋯⋯詳見：黃宗澤戲少似客串
《新四十二章》被閣置？
原定《新四十二章》接檔《下流上車族》，無綫卻臨時變陣抽起改抽《法證先鋒5》，最新消息指《新四十二章》將會起死回生，暫定於⋯⋯詳見：龔嘉欣狙擊蔡思貝爭視后
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