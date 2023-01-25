廉政狙擊劇情｜集齊TVB中生＋花旦、王浩信降呢變三線 一花旦成最大敗筆

邵氏與內地合拍的重頭劇《廉政狙擊》近日已搶先在內地播出，並安排於年2月20日 – 3月24日於無綫晚上9點半首播，雖然又係講紀律部隊，個名又係《XX狙擊》，似乎千篇一律，但此劇在內地卻大受歡迎，豆瓣評分遠超早前在TVB播出的《法證先鋒5》！