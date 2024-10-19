廉政行動2024｜林凱恩陳星妤殘爆素顏曝光 TVB零濾鏡原片直出嚇窒網民
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由林凱恩和陳星妤主演的《廉政行動2024》即將在TVB首播，兩位女星均是透過香港小姐競選進入演藝圈，二人分別憑《愛·回家之開心速遞》和《一舞傾城》成功入屋。日前，TVB公開了二人在新劇的拍攝花絮，令兩人殘爆素顏樣曝光，惹來網民熱烈討論！
林凱恩陳星妤殘爆素顏樣曝光
TVB最近在官方頻道上發布了《廉政行動2024》的幕後花絮。影片中，可見林凱恩和陳星妤討論飾演廉政人員的各種細節，並親自向現職廉政人員取經。
不過最受到網民關注的是，兩位女星竟然以大素顏出鏡。在片段中林凱恩簡單地穿著黑白服裝，綁起長髮，而陳星妤則穿著藍色恤衫搭配羽絨大褸。兩人素顏同平時幕前的形象非常唔同！
網民留言：派飯霞姐咁款
網民睇完花絮片都紛紛留言討論，有網民就認為兩人素顏同幕前形象差太遠，油光滿面殘到爆：「派飯霞姐咁款」、「根本兩個人黎」、「真面目真係唔見得人」；亦有網民認為兩位素顏已經算好高質，只是皮膚較為黝黑：「素顏都正喎」、「陳星妤ok喎，係面色差」、「林凱恩算幾好 雖然唔似素」、「素顏有呢d樣算係咁」等。
圖片來源：[email protected]、IG@iris_lammm、IG@tvbcomhk