廉政行動2024｜林凱恩陳星妤殘爆素顏曝光 TVB零濾鏡原片直出嚇窒網民

由林凱恩和陳星妤主演的《廉政行動2024》即將在TVB首播，兩位女星均是透過香港小姐競選進入演藝圈，二人分別憑《愛·回家之開心速遞》和《一舞傾城》成功入屋。日前，TVB公開了二人在新劇的拍攝花絮，令兩人殘爆素顏樣曝光，惹來網民熱烈討論！

