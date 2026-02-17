東張西望｜東張女神黑絲澳門飆車 網民瘋狂洗版大讚：無得輸

「東張女神」廖倬竩（Ivy）再次以招牌黑絲造型現身澳門，今次更挑戰VR電單車遊戲，瞬間引爆網民熱議！這位型到爆燈的女神不但展現完美身形，更在澳門大賽車博物館大玩極速遊戲，投入程度令人驚艷，網民直呼「勇猛女神出沒」，討論區被瘋狂洗版。