東張西望｜東張女神黑絲澳門飆車 網民瘋狂洗版大讚：無得輸
廣告
「東張女神」廖倬竩（Ivy）再次以招牌黑絲造型現身澳門，今次更挑戰VR電單車遊戲，瞬間引爆網民熱議！這位型到爆燈的女神不但展現完美身形，更在澳門大賽車博物館大玩極速遊戲，投入程度令人驚艷，網民直呼「勇猛女神出沒」，討論區被瘋狂洗版。
廖倬竩澳門大賽車博物館挑戰VR電單車
在最新一集《東張西望》中，Ivy帶觀眾到澳門發掘新春好去處，其中澳門大賽車博物館成為焦點。她親身體驗VR電單車遊戲，表現相當投入活力十足，完全展現出專業主持的敬業精神。節目中可見Ivy全神貫注操控虛擬電單車，認真程度令人印象深刻，充分感受極速文化的魅力。
黑絲造型再度成為焦點 網民大讚「好靚女」
面對鏡頭，Ivy更自信滿滿地表示：「見到我呢家有型有款，姿勢十足，就知我手車有幾辣啦！」Ivy今次依然以招牌黑絲造型登場，配搭長靴展現型格風采，成功吸引大批網民注意。有網民大讚「賽車豬女無得輸」、「黑絲好正」、「好靚女呀」，更有人直呼「勇猛女神出沒注意」。部分網民更表示「我wife咁完美東張邊捨得放人」，顯示Ivy在觀眾心目中的地位相當穩固。另外亦有網民特別讚賞她的造型，留言「Ivy妳穿長靴很型」，可見她的時尚品味同樣備受認同。
廖倬竩曾闖老鼠竇 無懼露宿者追打
現年31歲的廖倬竩是2019年落選港姐，政治系畢業的她於2020至2021年間在明珠台財經節目《股市直擊》擔任主播，講解美股走勢，絕對係有樣又有腦，她更擁有敏銳的嗅覺，天生擅長分辨複雜味道，大學時期已開始研究草本花茶萃取。憑藉流利口才及淡定表現，近年在《東張西望》擔任外景主持備受矚目，過往她曾深入衞生環境惡劣的「老鼠竇」單位進行採訪，亦曾試過在街頭訪問時，遭遇情緒激動的露宿者「追打」，但她依然能保持專業冷靜完成工作，這種天不怕地不怕的形象深入民心，獲封為「勇猛女神」。
圖片來源：TVB、廖倬竩IG資料或影片來源：原文刊於新假期