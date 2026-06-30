31歲東張女神罕有泳裝大解放！火辣曲線大騷蜜桃臀 竟因一個數字嬲豬
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31歲TVB東張女神廖倬竩（Ivy）向來以甜美保守形象示人，入行多年鮮少展露身材，近日卻突然在社交平台大曬黑白拼色泳裝照，S形曲線與蜜桃臀震撼全網，更意外引發一場「年齡風波」令她親自下場開火。
廖倬竩黑白泳裝登場！盡顯誘人蜜桃臀搶鏡
廖倬竩在社交平台一口氣發布多張泳裝照片及暢泳短片，相中她身穿黑白拼色一件頭泳衣，兩側白色剪裁極具巧思，完美勾勒出令人驚嘆的S形身段。其中一張「出水芙蓉」造型更是濕髮披肩、眼神迷離，健康與性感兼備。短片中她戴着泳鏡俯身依偎池邊，在清澈池水中若隱若現的緊緻蜜桃臀線條飽滿，充滿力量美感，堪稱入行以來最大尺度的視覺衝擊。
廖倬竩嬲豬糾正年齡 親自下場回擊傳媒
泳裝照引起廣泛關注之際，有傳媒在報導中誤將廖倬竩的年齡寫成33歲，令女神即時在社交平台「嬲豬」回應：「我係33歲咩😂🤦🏻♀️🤣 1994年9月9日生日吖，小編」，霸氣糾正自己實際上只有31歲。這番直率反應反而令粉絲更加欣賞她真性情的一面，紛紛留言力撐。
網民瘋狂派心大讚Keep得好 睇唔出31歲
泳裝照一出，網民即時瘋狂派心洗版，紛紛大讚Ivy這次突破讓人眼前一亮。有網友留言表示：「睇唔出喎，Keep得幾好吓」，對她的身材管理能力讚嘆不已。亦有人直言：「樣靚身材正，但總係收收埋埋，今次終於有得睇！」更有網民形容她「入水能游，邊有得輸」，認為她絕對有實力挑戰更多性感路線的工作機會。
資料或影片來源：原文刊於新假期