67歲經典綠葉自爆中風疑生瘤 親揭現階段康復情況
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67歲的「燦神」廖偉雄近年轉型以務農為事業，雖然事業發展得非常成功，但個人身體狀況最出現問題。最近廖偉雄在個人YouTube頻道上透露數月前一度中風，更詳細描述中風經過…
廖偉雄拍片自爆中風經過
廖偉雄在最近一次視頻中提到，他首次感到健康出現問題是在2024年11月底，當時他發現自己的左邊下顎變得僵硬且麻痺。「一隻腳中風，一隻腳痛風，攞命呀！攞命呀！大佬，攞命呀！」
廖偉雄接著描述了他的症狀如何逐步加劇，從吃燒鵝和糯米飯時感到不適，到最終在家中經歷劇烈的腫脹和疼痛。「好疲倦同埋唔想講嘢，跟住開車返屋企，喺車度瞓，瞓瞓吓突然感覺好急屎，跟住感到頭頂唔舒服。一摸突然發現成粒嘢脹咗出嚟！口唇裡面又脹漲咗！成頭好似人哋練九陰真經咁，一嚿一嚿腫脹咁。」
中風後竟然冇睇醫生
不過直至12月，廖偉雄突然感受到左腳失去控制能力：「係完全冇知覺，大鑊啦，唉呀，死啦，中風呀！」雖然當時朋友有勸廖偉雄睇醫生，但廖偉雄就堅持只食藥解決：「我話唔使，我有藥。一啪落去，啲氣血都通啦，成隻腳都行返晒。」雖然症狀有所改善，但就發現左腳肌肉明顯「縮水」。
親揭現階段康復情況
這些症狀讓他不得不尋求醫療幫助，並開始了一系列的治療，包括針灸，這讓他的狀況有了大約60%的改善。他表示在2023年時候體檢並沒有特別問題，但早前就撞傷過臀部，加上睡覺時會壓到左邊神經，搞到左腳行走都不方便，近期就連右腳都因為痛風痛足兩星期，簡直係雪上加霜。
圖片來源：YouTube@廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn資料或影片來源：原文刊於新假期