64歲廖偉雄憔悴近況曝光 疑「中招」獨力自救令人憂心
64歲廖偉雄（阿燦）曾經歷破產，近年定居內地專注發展有機農業，退隱幕前多年。早前阿燦開設個人YouTube頻道，不時分享健康資訊，但日前他上載最新片段，自爆出現喉嚨痛病徵，擔心「中招」新冠肺炎。
曾被入稟申請破產
廖偉雄（阿燦）90年代淡出演藝事業專心從商，曾投資多個行業，但到1999年因為直銷生意欠債40多萬港元，被銀行入稟追討申請破產。2007年阿燦因拍攝無綫節目《向世界出發》，以「精警」金句談論自己人生的經歷及成敗獲網民大讚，更被封「燦神」的稱號。
曾患高血壓膽固醇過高等問題
近年廖偉雄長居內地專注發展有機農業，已退隱幕前多年，據知他身體曾出現不少狀況，有高血壓、腎石、膽固醇過高等問題。而近日阿燦再「復出」幕前，開設個人YouTube頻道不時分享健康資訊。日前他上載最新短片以「中鏢了!怎辦!!!!」為題，透露日前與兩位朋友坐同一部車，但翌日收到友人「中鏢」患上新冠肺炎，之後另一友人亦同樣「中招」，阿燦直指今次疫情沒得搞，只是遲中早中的問題。
疑「中招」新冠肺炎獨力自救
片中所見廖偉雄面容明顯浮腫，加上一對大眼袋讓人看起來更覺衰老憔悴。阿燦更自爆已出現喉嚨痛的病徵，擔心「中招」新冠肺炎，但他想出用3種方法自救。阿燦先用天然海水噴鼻劑希望紓緩喉嚨痛，之後再滴蜂膠在喉嚨內消炎解毐，最後服食由朋友介紹的中藥治療。之後阿燦情況似乎有所改善，能提起精神在花園表示︰「瞓咗一晚就搞掂晒。」隨後阿燦上載兩次快速測試的結果，幸好全都是呈陰性。
影片來源：[email protected]廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]燦神龍場、[email protected]廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn影片來源：[email protected]廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn
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