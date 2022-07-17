金像獎2022｜廖子妤來港10年憑《梅艷芳》奪最佳女配角 戲路大膽曾全祼演出

廖子妤十年前由馬來西亞來港發展，2022年分別以《梅艷芳》及《智齒》同時獲提名第40屆香港電影金像獎最佳女配角，並以《梅艷芳》中的梅愛芳一角拿下香港電影金像獎最佳女配角，廖子妤2013年處女出道，在電影 《末日派對》、《 同班同學 》都曾有全祼演出，十分大膽⋯⋯