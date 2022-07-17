金像獎2022｜廖子妤來港10年憑《梅艷芳》奪最佳女配角 戲路大膽曾全祼演出
廖子妤以電影《梅艷芳》榮獲第四十屆香港電影金像獎最佳女配角獎！作為古天樂公司旗下藝人，她在今屆以兩部電影同時入圍，連頒獎嘉賓鄭中基同谷德昭都話要講明邊一套！
廖子妤專訪重溫：Casting要全裸 為衝破心理關口撼頭埋牆
廖子妤（Fish）2015年在彭浩翔監製、陸以心執導電影《同班同學》中，與其餘兩位新演員齊齊全裸演出，自小很有表演慾的她，說這次全裸比之前在《末日派對》難度高十倍：「《末》的全裸鏡頭是快速閃過，加上有拍檔幫忙遮遮掩掩，今次剝光還要表現到好自然，壓力好大。」
她說casting前，不僅內心掙扎，更周圍問人又玩塔羅占卜，最終才下定決心豁出去：「其實身邊人同塔羅牌都唔贊成我決定，不過，既然自己心裏面已經有答案，就冇諗太多。Casting前為咗衝破全裸嗰關，我喺廁所不停將個頭撼埋牆，問自己點解要剝！完成後彭浩翔同我講：『你知唔知你casting嗰日好緊張？不停搣手指，喺廁所度撼到嘭嘭聲，我哋聽到都嚇親。』」
初來港發展 廿蚊捱3日
常言道機會是留俾有準備的人，Fish也深明此理：「媽咪聽嘅閒言閒語唔少，所以接拍呢部戲前我都有同佢傾過，強調劇組好有誠意，起初佢都話︰『喺做每件事前可唔可以先諗屋企人。』但後來都改變初衷支持我，呢樣對我嚟講係最大嘅support。」
早年隻身來港發展的Fish，要重新適應人和事：「冇辦法，因為馬來西亞做模特兒一定要拍廣告先賺到錢，但我個樣唔適合當地廣告商，所以亦只好向外闖。」
初到貴境，Fish憑着積蓄和公司的pocket money過日子：「起初諗住留3個月，點知一留就3年，香港物價咁高，啲錢好快就用完，記得啱啱嚟試過廿蚊捱3日，因為撞啱假期公司冇開門攞唔到錢，又唔想問人借，所以3日裏面我三餐靠食公仔麵嚟醫肚，我唔會同媽咪講，佢一定會叫我返去馬來西亞，唔好作賤自己。」
廖子妤拍過ViuTV劇《地產仔》因情傷扮麻甩
今年踏入30歲的廖子妤，自2012年由馬來西亞來港發展，曾修讀電視電影傳播學系的她直言來港發展後並非一帆風順：「 因為我當時唔係帶咗好多錢嚟港發展，嚟到之後發現香港生活指數好高，一分一毫都要計住使！」
子妤與余香凝繼電影 《骨妹》和 《非同凡響》後再度拍檔演出，在ViuTV劇《地產仔》中廖子妤飾演地產公司的分店經理「魚哥」，她透露這個角色因為曾經受過傷害，所以才會女扮男裝。
《骨妹》演少女梁詠琪
由第一部《末日派對》起計，廖子妤平均一年一部，中間一直有拍港台劇集，累積經驗。2017年被選中演《骨妹》，繼而受到關注，不過她凡事愛分析，她認為名氣這回事，不是平地一聲雷，而是積少成多的。
「《骨妹》令我得到最佳女配角提名，但假如我無拍過《末日派對》、《同班同學》、港台劇集，就不會得到《骨妹》這個機會，就算有機會，如果以前未拍過戲，不懂甚麼是演戲，沒有累積經驗，便無能力拿捏角色，所以我一定要多謝所有曾經賜我機會、相信我的人。當然，要多謝金像獎提名我，提醒大家有『廖子妤』這個人，我一直都存在，一直在演戲。」
戲路大膽《末日派對》、《 同班同學 》曾全祼演出
廖子妤2013年處女拍戲，在電影 《末日派對》中大膽拍攝側面全裸鏡頭，獲得金像獎最佳新演員提名。2015年，廖子妤演出彭浩翔監製的電影《 同班同學 》，有多場全裸和SheShe 床戲。
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