29歲廖慧儀出埠派福利 粉紫比堅尼騷世一蜜桃臀 火速指數升級！
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TVB「狂野港姐」廖慧儀一向以健美身材見稱，身兼瑜伽導師的她今日再度在社交平台大派夏日福利，一組粉紫色比堅尼泳裝照即時引爆網民討論。照片中她大方展示多年健身成果，蜜桃臀與馬甲線同時現身，火辣程度升級！
廖慧儀粉紫色比堅尼盡騷腰側線條
廖慧儀今日上載的一組泳裝照中，她身穿粉紫色織紋比堅尼，置身充滿異國風情的泳池畔。其中一張她側身面對鏡頭，極致緊緻的腰側線條與渾圓蜜桃臀一覽無遺，健康古銅膚色配上燦爛笑容，散發出滿滿的夏日活力。另一張她則慵懶趴在紅白相間的沙灘椅上，深邃的馬甲線清晰可見，完美展現了她長年堅持重訓與瑜伽的驚人成果。她更配文寫道：「你們準備好迎接夏天了嗎？」似乎正式宣告她的夏日福利攻勢已經展開。
廖慧儀堅持健身瑜伽練出魔鬼身材
廖慧儀自出道以來一直以「狂野港姐」形象深入民心，除了性格爽朗大膽外，她對運動的熱愛更是圈中出名。她不僅是註冊瑜伽導師，日常訓練更涵蓋負重訓練、有氧運動及柔韌度練習，多年來從未間斷。過往她亦多次在社交平台分享訓練日常及成果，從引體上升到深蹲，每一個動作都展現出她對體態管理的極高要求。正因如此，每次她發布泳裝照都能引起極大迴響，粉絲早已習慣她定期「派福利」的節奏。
廖慧儀外遊必出動比堅尼已成傳統
翻查廖慧儀過往的社交平台動態，幾乎每次外遊都會上載比堅尼靚相，從遊艇派對到海灘度假，她從不吝嗇展示健美體態。早前她曾在生日慶祝中於遊艇上擺出多個誘人姿勢，腹部若隱若現的紋身圖案更搶盡焦點。今次出埠再度大曬身材，延續了她一貫的大膽風格，亦再次證明她的體態管理確實有目共睹，絕非一朝一夕的成果。
網民激讚身材不科學 直呼夏日女神
照片發布後隨即引來大批網民及粉絲留言激讚，有人直呼：「身材太不科學了！」、「簡直是夏日女神！」、「墨爾本現在好冷，好想快點回香港看靚靚！」、「魔鬼身材」。
圖片來源：IG@newayyee_yoga資料或影片來源：原文刊於新假期