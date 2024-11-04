廖慧儀剖白前度輕生事件 活在恐慌「喊過無數次」網民反應兩極
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現年28歲廖慧儀在熱播新劇《黑色月光》中飾演年輕版楊茜堯，演技非常到位令網民刮目相看。4年前，曾經因為前度墜樓亡一事而形象插水的她，日前在接受傳媒專訪時再回應有關事件，不過網民反應兩極！
廖慧儀激罕回應前度輕生事件
廖慧儀在2020年參加香港小姐，雖然最後大熱倒灶，但依然獲TVB簽約。廖慧儀參選當時大方公開自己有拍拖，舊愛Sam亦有多次發文支持女友，不過前男友突然在社交平台暗指廖慧儀同孔德賢暗噠，最後更疑似因情墮樓身亡，令廖慧儀形象直線插水。
一直少有回應前度墜樓亡一事，日前接受傳媒訪問時罕有開腔回應。當被問到當時形象插水有何感想是，廖慧儀就以Dear Jane的《未開始已經結束》歌名形容，她認為當時還沒正式入行，就已經爆出醜聞，一度懷疑娛樂圈是否適合自己，自己的星途又是否就此結束。
自爆事後活在恐慌下 喊過無數次
廖慧儀又指事件如發生後，一直不敢外出，最差時期每次出街都會畀路人偷拍，加上社交平台被網民留言狂鬧，搞到每日都活在恐慌之下，不停爆喊過無數次。廖慧儀指自己一度想離開娛樂圈，移民到英國投靠親家姐。
全靠2人「重生」
廖慧儀表示當自己正值低谷期，C君（鄭詩君）和無綫製作部總監盧思麟主動邀請自己參加J2。廖慧儀非常感激兩人給予自己機會，可以在狀態最差的時候，挑戰拍攝綜藝節目、真人騷，成為J2er，更間接令自己知道自己很喜歡拍攝。
網民反應冷淡：又想出嚟試水溫
雖然今次廖慧儀難得開腔回應，但網民反應卻非常冷淡，有部分網民認為廖慧儀對過世的前男友沒有絲毫的悔意：「心入面個句：俾條友累我一世」、「其實佢又吾係大明星，喺街見到佢，都吾會有人認得佢，佢自己諗多咗。」、「諗過退出娛樂圈既原因唔係內疚，而係果陣避風頭，講d咁低級既大話只會令人更憎佢」、「佢喊咗咁多次，應該唔係因為條仔死咗，而係因為佢入唔到娛樂圈」、「雖然成日話香港人善忘，但依件事大家都仲好記得」等。
圖片來源：IG@newayyee_yoga、IG@danny_hung、TVB、J2