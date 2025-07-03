TVB小花廖慧儀生日大解放 上海之旅突騷「絕世美背」益街坊
廣告
近年演技備受肯定的「狂野空姐」廖慧儀（Jessica）昨日（2日）迎來生日，她原來悄悄飛到上海展開一場慶生之旅，心情大好的她更在IG上載海量靚相！當中一張在街頭拍攝的小背心相，激罕地大晒白滑玉背及纖腰，火辣程度瞬間引爆網民討論！
廖慧儀生日之旅大解放！上海街頭激罕晒玉背
廖慧儀昨日趁著生日，展開了一場豐富的上海之旅，並在社交平台大方分享旅途點滴。從她上載的相片可見，行程相當緊湊，除了到訪著名打卡熱點武康大樓，還去了充滿童話氣息的迪士尼樂園和夜景迷人的外灘。不過，最讓網民熱血沸騰的，莫過於一張她在街頭拍攝的背影照。相中她穿上一件簡約的黑色小背心，大膽露出整個白滑玉背和纖腰，線條緊緻，在陽光下顯得格外耀眼，性感指數爆燈，完全展現出她長期堅持運動的完美成果。這張「福利圖」一出，立即吸走所有焦點，不少粉絲都表示畫面太震撼，紛紛留言大讚她毫不吝嗇地「益街坊」。
廖慧儀擺脫負評變身實力派
廖慧儀近年在演藝事業上可謂愈戰愈勇，成功用實力證明自己。她在劇集《奪命提示》中飾演慘死的女臥底，其中一幕被人用電鋸鋸腳的場面，演繹得淋漓盡致，看得觀眾心驚膽顫，大讚她演技大有進步。其後在台慶劇《黑色月光》中，她更挑戰飾演視后楊茜堯的年輕版「余滿月」，角色複雜有層次，但她亦成功駕馭，將角色的倔強與無助感表現到位，獲得監製和網民的一致肯定。如今的廖慧儀不單靠火辣身材吸引眼球，更憑藉不斷進步的演技，逐步奠定自己在新一代小花中的實力地位，前途無可限量。
網民洗版式激讚：身材太屈機！
廖慧儀的生日福利圖一出，隨即在網上引發熱烈迴響，大批網民湧入其IG留言區洗版，對她的完美身材讚不絕口。不少粉絲都表示被她的美背照「秒殺」，大讚她「禾稈冚珍珠」，身材原來如此有看頭。留言區充滿一片讚美之聲：「嘩！呢個背脊太屈機！點練㗎？」「生日快樂！多謝你嘅生日禮物，我哋大飽眼福！」「又靚又有演技，TVB應該要多啲捧呢啲有料之人！」「呢個背影真係無敵，求正面！」「身材Fit到漏油，健康性感最吸引！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期