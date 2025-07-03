TVB小花廖慧儀生日大解放 上海之旅突騷「絕世美背」益街坊

近年演技備受肯定的「狂野空姐」廖慧儀（Jessica）昨日（2日）迎來生日，她原來悄悄飛到上海展開一場慶生之旅，心情大好的她更在IG上載海量靚相！當中一張在街頭拍攝的小背心相，激罕地大晒白滑玉背及纖腰，火辣程度瞬間引爆網民討論！