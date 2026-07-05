廖碧兒傳戀百億富豪 與70歲上市公司主席密會 歷任緋聞男友越愛越富貴

47歲廖碧兒情路兜兜轉轉，由電視台小生一路「升級」至百億富豪，每段戀情都轟動全城。近日有傳她與現年70歲、身家過百億的上市公司董事呂禮章秘密交往，兩人年齡相差23歲，令這段「忘年戀」瞬間成為全城熱話。經歷多次豪門夢碎的廖碧兒，今次能否真正修成正果，答案仍然成謎。