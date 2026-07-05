廖碧兒傳戀百億富豪 與70歲上市公司主席密會 歷任緋聞男友越愛越富貴
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47歲廖碧兒情路兜兜轉轉，由電視台小生一路「升級」至百億富豪，每段戀情都轟動全城。近日有傳她與現年70歲、身家過百億的上市公司董事呂禮章秘密交往，兩人年齡相差23歲，令這段「忘年戀」瞬間成為全城熱話。經歷多次豪門夢碎的廖碧兒，今次能否真正修成正果，答案仍然成謎。
兩人被拍到穿情侶風服飾約會互動默契十足
據報道指出，廖碧兒與呂禮章近日被媒體拍到同場約會，兩人穿著風格相似的服飾現身，互動間充滿默契，舉止親暱。事實上，廖碧兒過去曾在社交平台高調曬出與呂禮章的合照，當時已引起外界揣測，如今兩人被拍到私下約會，更令戀情傳聞甚囂塵上。呂禮章出身慈善家族，主業為建築顧問，同時在多間上市公司擔任董事，身家極為豐厚，堪稱城中頂級「鑽石筍盤」。
面對外界鋪天蓋地的報道，廖碧兒與呂禮章雙方至今均未正式回應戀情傳聞。廖碧兒目前保持單身狀態，從未正式結婚，而呂禮章早年曾迎娶已故港姐顧樂儀，育有三名子女。
廖碧兒情史豐富由劉愷威陳豪到百億未婚夫
回顧廖碧兒的感情史，堪稱精彩絕倫。她2001年奪得華裔小姐冠軍入行後，先後與劉愷威拍拖約三年、再與視帝陳豪展開長達六年的地下情。其後她轉攻豪門路線，與富二代林忠豪短暫交往四個月後極速分手，更一度與據傳身家達百億的投資才俊盧啟賢訂婚，惟男方被揭「百億身家」涉嫌造假，婚事最終不了了之。2024年她亦曾被拍到與日本料理界才俊陳方藤親密約會，但未有高調認愛。如今傳出與70歲呂禮章交往，已是她第三度與百億級富豪扯上關係。
網民熱議23歲年齡差有人祝福有人質疑
消息曝光後隨即引起網民熱烈討論，意見兩極分化。有網民認為廖碧兒經歷多次情路起伏，「今次終於搵到真正有實力嘅對象」，祝福她能夠修成正果踏入豪門。但亦有網民對23歲的年齡差距表示驚訝，留言指「70歲真係太誇張」、「佢係咪對豪門有執念」，更有人翻出她過去多段富豪戀情，質疑她的擇偶標準始終離不開「身家」二字。不過亦有理性聲音指出，感情事旁人難以置喙，只要雙方開心便足夠。
圖片來源：IG@berniceliuofficial、Facebook@Tung Wah Group of Hospitals、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期