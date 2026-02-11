廖碧兒推養生咖啡被質疑挑戰舊愛陳豪 霸氣9字回應惹熱議

娛樂圈又有新話題！前TVB花旦廖碧兒近日突然宣布推出自家品牌養生咖啡，消息一出立即引起網民熱議，皆因她的舊愛陳豪早已在咖啡界打響名堂，經營精品咖啡店Blooms Coffee多年。當網民直接質疑廖碧兒是否想挑戰陳豪時，她竟然大方回應引熱議。