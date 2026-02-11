廖碧兒推養生咖啡被質疑挑戰舊愛陳豪 霸氣9字回應惹熱議
廖碧兒親自落場宣傳養生咖啡
廖碧兒於社交網站拍片宣布推出自家品牌養生咖啡，表示品牌走健康養生路線，於咖啡中加入薑黃、黑椒及肉桂等中藥成分，幫助促進血液循環。她在影片中詳細介紹產品特色，強調這款咖啡與市面上的普通咖啡截然不同，主打健康概念。廖碧兒積極在社交平台宣傳，可見她對這個新事業相當重視，希望能在競爭激烈的咖啡市場中佔一席位。
網民直接發問廖碧兒霸氣回應
網民見到廖碧兒推出咖啡，隨即諗起陳豪，詢問佢係咪想挑戰陳豪。面對這個敏感問題，廖碧兒並沒有迴避，反而以9字回覆：「我呢個唔係普通咖啡。」強調與陳豪嘅咖啡店有分別，並非因追擊而爭生意。這個回應既巧妙地避開了直接比較，又突出了自己產品的獨特性，可謂一石二鳥。
陳豪咖啡王國曾經輝煌一時
陳豪於2019年創立精品咖啡店Blooms Coffee，被封「咖啡達人」，高峰時期有過6間店舖。然而去年位於觀塘apm商場嘅分店被發現突然結業，陳豪回應指因為該店舖位置原本唔屬於正式舖位，只係租來試試，而商場想收回該店鋪作其他用途，因而另覓合適地方，並指咖啡店生意其實唔錯。雖然陳豪強調生意理想，但店舖數量的減少確實令外界對其咖啡事業的發展產生關注。
廖碧兒商業版圖不斷擴張
廖碧兒於2000年參選溫哥華華裔小姐勇奪冠軍，之後參選國際華裔小姐亦奪冠，從而加入TVB，先後演出《皆大歡喜》、《談情說案》、《律政新人王》等經典劇集。直至2011年離巢並淡出幕前，遠赴法國讀書增值自己，考獲品酒師牌經營紅酒生意，更豪擲千萬於法國購買酒莊。廖碧兒嘅社交平台愛post品酒生活嘅照片，又會分享揀酒心得及品酒技巧，可見她在商業領域的觸覺相當敏銳。
網民反應兩極化引發討論
廖碧兒推出咖啡品牌的消息在網上引起兩極化反應，有網民表示支持她的創業精神，認為「做生意人人都可以做，唔存在爭生意問題」。但亦有網民質疑時機巧合，「點解偏偏選擇咖啡呢個行業？」更有人直言「舊愛變對手，呢個劇情好精彩」。