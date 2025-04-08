44歲日本女星廣末涼子涉襲擊醫院護士遭逮捕 事務所宣布暫停其演藝工作
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現年44歲的日本女星廣末涼子，自2023年6月因不倫戀風波導致人氣下滑後，積極尋求事業轉機，成立了個人公司以重整旗鼓。近日，她參與了在台灣舉辦的音樂活動，希望借此重獲觀眾青睞。然而，最新消息傳來，廣末涼子於今日被警方逮捕，並隨即宣布將暫停所有演藝工作，專心進行深刻反省。
日本女星廣末涼子被捕！ 警方以傷人罪名逮捕
據報導，廣末涼子在靜岡縣駕駛時不慎與另一車輛發生碰撞，事故導致她一度陷入恐慌。事故發生後，她被送往醫院治療。由於她身上沒有攜帶身份證明，警方根據外貌及網上的照片和影片確認她的身份。「事務所已證實被捕女子是廣末涼子本人。」在醫院中，廣末涼子因情緒失控，對一名女護士進行了攻擊，最終被警方以傷人罪名逮捕。
日本女星廣末涼子襲擊女護士 網民好失望！
這一事件迅速在社交媒體上引起了廣泛關注，許多網民對廣末涼子的行為表示失望。她的事務所也在今日發表聲明，確認了逮捕事件的真實性，並表達了對受害者及其家屬的歉意。「消息早上已在社交平台瘋狂洗版，事務所今日（8日）上午發聲明，證實是廣末涼子本人，並決定暫停演藝活動好好反省，聲明內指，廣末是在靜岡縣內駕駛車輛時發生交通事故，送往醫院一時陷入恐慌狀態，導致醫療相關人士受傷，對受害者及相關人士造成麻煩與擔憂深表歉意。」
圖片來源：YouTube@TBS NEWS DIG Powered by JNN、官方網站、IG@ryoko_hirosue_official資料或影片來源：原文刊於新假期