44歲日本女星廣末涼子涉襲擊醫院護士遭逮捕 事務所宣布暫停其演藝工作

現年44歲的日本女星廣末涼子，自2023年6月因不倫戀風波導致人氣下滑後，積極尋求事業轉機，成立了個人公司以重整旗鼓。近日，她參與了在台灣舉辦的音樂活動，希望借此重獲觀眾青睞。然而，最新消息傳來，廣末涼子於今日被警方逮捕，並隨即宣布將暫停所有演藝工作，專心進行深刻反省。