燒鵝都dope｜廿四味Brian爆金句變潮語王 網民瘋傳最新食評例句
什麼是「燒鵝都dope？」 源自Hip-Hop文化的讚美詞
Brian在節目中頻繁使用「XX都dope」一詞來形容甘棠燒鵝的食品質素，「dope」這個詞彙其實源於80年代的饒舌和嘻哈文化，原意是指「很棒、很酷、很厲害」的意思。作為Hip Hop組合廿四味的核心成員，Brian將這個英文俚語自然地融入港式粵語對話中，形成獨特的中英夾雜表達方式。當他說「燒鵝都dope」時，實際上是在用最潮的方式表達「燒鵝都超正」的意思，但他真正要帶出的重心推介，是該店的「叉燒 is like another level shit」。
Brian創新飲食評級系統 奢侈品牌比喻爆紅
Brian在節目中不但將甘棠燒鵝的「甘一刀叉燒」形容為「Birkin Bag嘅叉燒」和「Hermès版嘅叉燒」，更笑指品嚐時需要「着兩條褲」，意思是好味到會「甩褲」。這套創新的美食評級系統迅速在網上瘋傳，網民紛紛仿效他的表達方式，甚至套用到其他日常生活事件中。
最新飲食形容詞大全 網民瘋狂仿效
受到Brian金句啟發，網民整理出一套完整的最新飲食形容詞系統：
- 「好好食」等同於「is like another level shit」、「嚇撚死你」或「make sure着兩條褲」
- 「好食」就是「Dope」
- 「一般」則是「唔夠Dope」或「一條褲都safe」
- 「唔好食」就直接用「把撚」來形容
這套評級系統不但適用於美食評價，網民更推而廣之將這些形容詞套用到日常生活的各種事件上，形成一股全新的網絡用語潮流。
誰是Brian李凱賢？ 滑板教父變身美食KOL
Brian本名李凱賢，現年51歲，是香港著名Hip Hop組合廿四味的核心成員，同時也是滑板界紅人，被稱為「滑板教父」。他出生於印尼，11歲移居香港就讀英語國際學校，之後到日本東京修讀日文，精通流利英語、粵語、國語、日文以及韓文。1999年他創辦滑板店公司「8FIVE2」，並成為香港滑板協會主席，多年來一直推廣滑板運動。除了音樂和滑板事業外，Brian也是天下一旗下藝人，曾參演《飛砂風中轉》、《寒戰》系列、《私人會所》等多部電影，演技備受好評。
網民提議Brian做《造星6》評判 金句演繹爆笑
由於Brian的評語用字生動有趣，網民熱議他可以擔任《全民造星6》決賽評判，更形容他是「Birkin bag of 評判」。網民紛紛套用他在網台節目的金句風格，創作出一系列爆笑的《造星》評語，包括「嗱我想同你講呢 呢個後生仔is fucking amazing 勁撚到瀨屎 三條褲」、「Bro你呢個piece so fucking amazing!!」、「Bro 睇你跳舞要著兩條褲！」等。這些仿效Brian說話風格的創作在社交平台廣泛流傳，證明他的獨特表達方式已經深入民心，成為新一代網絡文化的重要元素。