燒鵝都dope｜廿四味Brian爆金句變潮語王 網民瘋傳最新食評例句

廿四味成員Brian近期在網台節目《緬甸堂》力推銅鑼灣甘棠燒鵝叉燒，以「Hermès版叉燒」、「要着兩條褲」等生動形容詞品評美食，瞬間在社交平台Threads引爆，取代大寶冰室肉餅飯的熱話。這位51歲的Hip Hop界老將不但將一間燒味店推上熱搜榜，更意外創造出一套全新的「飲食評級系統」，連「dope」這個源自80年代嘻哈文化的英文詞彙都被廣泛採用，成為比「好Firm」更受關注的最新潮語。