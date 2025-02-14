《弊傢伙！我要去祓魔》最新劇情：6至10集 盤菜瑩子第8集登場！

ViuTV原創劇《弊傢伙！我要去祓魔》劇情更新！由2月10日起，《弊傢伙！我要去祓魔》逢星期一至五晚上9時30分播出，全劇一共20集。劇集講述毛無邪（強尼飾）曾是風水玄學界的燦爛新星「通靈王」，通曉各門派的學問，但因貪念釋放了一百零八隻惡鬼，引發人間浩劫。如今，他靈力盡失，因贖罪而踏上捉鬼之路。毛無邪找到端木零（岑樂怡 飾）和路嘉敏（王頌茵 飾），開始受理各種軀鬼工作，搜尋那一百零八隻惡鬼…