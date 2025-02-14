《弊傢伙！我要去祓魔》最新劇情：6至10集 盤菜瑩子第8集登場！
《弊傢伙目錄
《弊傢伙！我要去祓魔》第5集（2月14日 星期五）LUCKYLAND畢業測試
端木零（岑樂怡 飾）發現母親生前跟無邪（強尼飾）甚多糾葛， 懷疑無邪是自己父親，要搜尋證據。路嘉敏（王頌茵 飾）被派去醫院幫絕症病人化妝，見病人全被惡靈控制，不敢面對， 被上司責備。想不到這個挫折卻成為路嘉敏重拾真我的契機。 在LUCKYLAND，春樹（黃奕晨 飾）和阿木（李健邦 飾）可以畢業了，但在離開之前，他們必須接受一次最後的測試。
《弊傢伙！我要去祓魔》第6集（2月17日 星期一）小魔女奇奇逆襲
18年前，無邪（強尼 飾）以玄學紅人通靈王身份騙財騙色，誰料闖下不可彌補的大禍， 也導致自己從此一沉不起。無邪一直苟且偷生，直到今天。現在， 大耳窿突然要無邪一次過還清欠債，無邪想靠零和敏幫忙賺快錢， 卻在這時候跟她們鬧翻。麟祥（黃溢濠 飾）朱茜（米露迪 飾）被捉作人質，要賣他們的內臟⋯⋯
《弊傢伙！我要去祓魔》第7集（2月18日 星期二）你名字 我八字
無邪向零（岑樂怡 飾）和敏（王頌茵飾）開班教學，解釋未來的任務：當年百鬼夜行， 有3隻惡鬼漏網之魚來到人間，奪舍其他人身體在人間生活。 根據他夢見的籤文，今年七月十四，冥界之門的封印就會被解除， 發生二次百鬼夜行，“人鬼不分，鬼國降臨”。
《弊傢伙！我要去祓魔》第8集（2月19日 星期三）人同妖都有阿媽生
烏鴉（盧鎮業 飾）曾經是一位金融從業員，神秘的影月（盤菜瑩子飾）出現， 將改變他的一生；靈犀者之一的林淼被陳故娘（莊韻澄 飾）抓著，陳故娘以林淼家人威脅，逼他說出其他靈犀者的下落； 無邪到處尋找靈犀者，希望說服眾人合作對抗百鬼夜行， 為自己當年犯下的錯誤續罪。
《弊傢伙！我要去祓魔》第9集（2月20日 星期四）左膠陰陽眼
路嘉敏在醫院發現其中一隻惡鬼尖螟附在富豪身上。 零追查母親於無邪關係，找到當年的靈犀者之一龍角， 聽到關於自己媽媽和童年的事。 春樹離開LUCKYLAND之後對之前的事毫無記憶， 但發現自己能看到靈體。花花帶春樹去看毛無邪。 春樹跟隨零和路嘉敏去除靈，他的表現令零和路嘉敏建議無邪帶他去驗眼。
《弊傢伙！我要去祓魔》第10集（2月21日 星期五）48 小時禁足令（附攻略）
無邪指出零和路嘉敏有靈力但是幾次出動都欠默契， 每次除靈都只僅僅過關，面對真正惡鬼就危險。 現在最緊要是訓練零和路嘉敏的同步率，令她們可以發揮最大力量。 無邪宣佈，未來整個週末，零和路嘉敏要住在一起，訓練同步率， 路嘉敏和零大力抗議無效，最後決定二人在零家禁足一個週末48小時， 進行同步訓練。
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重溫頭4集劇情第1集 （2月10日星期一）安平市18年前發生百鬼夜行
安平市18年前發生百鬼夜行，被《玄門正宗》平息， 但仍然有許多人看到鬼。毛無邪（許博文飾）是個無牌風水師， 靠騙人過日子。端木零（岑樂怡飾）是個極度社恐的玄學咒術高手。 化妝師路嘉敏（王頌茵飾）是個陰陽眼，到處看到鬼但扮看不到。 青年春樹（黃奕晨 飾）因被發現有陰陽眼， 被玄門正宗送去修靈學園LUCKYLAND接受陳丹心姑娘（ 莊韻澄 飾）治療，同學阿木（李健邦 飾）警告春樹千萬不要回應任何陳姑娘的邀請， 原來LUCKYLAND學員中的陰陽眼都會被送去讓《玄門正宗》 會長萬無極（朱栢謙 飾）吸食靈力。路嘉敏的化妝客人KOL花花（章尾而 飾）撞鬼，找無邪除靈，但嘉敏發現無邪是靠騙的， 他完全看不到房間裡的怨靈。敏和無邪發現被怨靈尾隨， 但當他們碰到端木零，怨靈就消失了。
第2集（2月11日 星期二）
零小時候跟母親圓（余曉彤 飾）相依為命，家境貧困艱苦。零無意中找到一本咒術書， 為圓改命，誰知當晚圓遇意外去世。零認為自己學藝不精害死媽媽， 從此潛心修行，低調生活。唯一是與圓好友AUNTIE（楊淇 飾）維持關係。 春樹和阿木發現有被萬無極召見過的LUCKYLAND學員都有點 古怪。原來他們成為傀儡，要定期服食心丹。 敏被花花身邊的怨靈纏上，遇到零，怨靈消失。 無邪目擊二人握手時散發靈力，跟她們說怨靈將會在三天內來索命， 二人不信。
第3集（2月12日 星期三）
敏小時候誤進一個中元節廟會迷路，差點被鬼拐走， 幸好一個神秘男人教她結印帶她離開。她從此到處見到鬼， 也看到家裡長住的女鬼，不敢告訴任何人。無邪光顧「睡不著書店」 ，陪讀員阿遊（張紋嘉 飾）看掌知道他生命線縮短至不足一年壽命， 無邪說起遇到零和敏令他短暫恢復靈力， 遊鼓勵他要準備承擔天賦的使命。敏被怨靈纏繞心緒不寧，她母親雀雀（盧覓雪 飾）去幫她打小人被辟邪隊拘捕，幸好隊長御前鐵馬（柯煒林 飾）放她一馬，還送她玄門正宗靈符回家張貼。 敏說玄門靈符是廢物，母女倆決定丟掉靈符，卻又遇到鐵馬， 原來他剛搬到樓上，敏感到不妙。
第4集（2月14日 星期五）
無邪叫零和敏逢廟求籤。零跟敏竟然看到整個廟裡面都是怨靈。 零和敏在十幾間廟求了一百支籤，竟沒有一支下籤。 無邪說這個世界一切都是假象，二次百鬼夜行即將發生， 這一次無人能倖免。零和敏終於肯一齊去收鬼，無邪叫零和敏握手， 她們的能量令無邪法印現形，無邪將廟裡的鬼全部收掉。 萬無極在打坐，突然感應到廟宇有靈力啟動，睜開了眼。