《中年好聲音》評審張佳添傳熱戀黃宗澤舊愛 大拋金句形容二人真正關係
日前斷正！張佳添甄采浠圓方商場甜蜜拍拖
日前有傳媒拍到張佳添與甄采浠現身圓方商場，二人舉止極度親密，完全不似普通朋友。畫面中所見，張佳添大方地將手搭在甄采浠的膊頭上，而甄采浠亦順勢攬住對方的腰，全程有講有笑，氣氛相當融洽。隨後二人走進一間餐廳，更被目擊一杯咖啡兩份飲，甜蜜指數爆燈，猶如熱戀中的情侶，令戀情傳聞甚囂塵上，不少人都以為張佳添終於覓得第二春。
張佳添火速否認戀情：「我哋只係膊頭之交」
戀情曝光後，張佳添昨日（24日）為《中年好聲音4》海選擔任評審時，隨即成為全場焦點。他接受傳媒訪問時，親自否認與甄采浠的緋聞，強調自己已單身8年，非常享受單身感覺，但永不孤單。他解釋與甄采浠相識已久，亦有工作上合作，更幽默地以一句金句形容二人關係：「我哋只係『膊頭之交』」
張佳添續指，他與甄采浠的狀態都是「冇腳雀仔」，似乎暫時無意穩定下來，更力讚女方是位優質的女士，不希望因報道而影響到她的追求者，言談間盡顯風度：「大家都喺天上飛下，冇着地嘅打算」
張佳添甄采浠圓方拍拖斷正 愈行愈埋甜蜜互動
日前有傳媒報道，張佳添與甄采浠現身圓方商場約會，雖然兩人初時都戴上口罩並刻意保持距離，但戀火實在藏不住！當他們走到戲院自動售票處時，甄采浠就主動挨向張佳添，二人隨即愈行愈埋。雖然最終未有買飛睇戲，但轉場到附近餐廳開餐時，甜蜜互動全面升級！張佳添被拍到溫柔地搭着甄采浠膊頭，而甄采浠則熱情攬住對方腰部，全程有講有笑，更被目擊一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，熱戀中的情侶氣場滿瀉，閃瞎路人！
秘戀一年有迹可尋 IG傳情兼共用情侶褸
戀情曝光後，原來二人交往已有迹可尋！據指張佳添與甄采浠已秘戀一年，去年8月，張佳添曾在社交網站分享一張食春卷扮雪茄嘅搞怪相，而甄采浠亦在差不多時間，於網上貼出三支「春卷雪茄」嘅相，隔空傳情。此外，張佳添早前出席活動時身上所穿嘅深淺拼布牛仔褸，原來甄采浠亦曾穿過，情侶共用一衫，低調放閃。而今年3月，張佳添推出新歌《你的幽靈》，MV更是由甄采浠親自監製，可見二人不論在公在私都關係匪淺，早已將戀情融入工作與生活之中。
張佳添兩度失婚 情路坎坷擁兩女
現為《中年好聲音》連任4屆評審嘅張佳添，是前樂隊Black Box主音，音樂才華備受肯定，但其感情路卻相當坎坷。他曾有過兩段婚姻，首任太太為香港著名填詞人黃敬佩，二人在1998年結婚，並育有一女Keona，但這段婚姻僅維持14年便告終。離婚後，張佳添於2013年與澳洲籍女友張佩詩再婚，同年誕下女兒Mira，可惜第二段婚姻最終亦是離婚收場。如今兩度失婚後再墮愛河，與甄采浠發展新戀情，未知這次能否開花結果。
甄采浠曾是黃宗澤舊愛
甄采浠曾是性感女團Freeze成員，參加過亞洲小姐選舉但未獲獎，亦曾與黃宗澤交往。她憑藉在TVB處境劇《愛·回家》中飾演「高小姐」一角為觀眾熟知，並於去年底合約期滿後離開TVB。