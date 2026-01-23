張佳添被爆索女急提6大重點反擊 首認與黃宗澤舊愛甄采浠交往過
張佳添踢爆港鐵照片係2023年舊相
張佳添在反擊文中首先感謝東周刊對他私生活的關注，但隨即踢爆該張港鐵照片其實攝於2023年12月，並非近期發生的事件。他透露當時在地鐵偶遇一位認識20多年但多年未見的老友，雙方驚喜問候近況，卻被刻意包裝成最近的新聞。添Sir更暗示知道是誰在現場拍片並流出照片，「拍攝照片的人後來我也見到，咁啱都係我認識嘅人」，但表示心胸廣闊，暫時不會公開對方身份，「想俾返幾分薄面大家」。他更諷刺地提到連蘇永康十幾二十年前的舊照都會被翻炒當新聞，認為自己這些「濕濕碎」根本不算什麼。
首認與甄采浠交往過但否認正式戀人關係
對於報道中指甄采浠是他的「女友」，張佳添作出重要澄清，首次承認兩人確實「曾經有交往過」，但強調從未建立正式的男女朋友關係。他解釋兩人是「互相欣賞和關心的好朋友，甚至有過朋友以上，戀人未滿的階段」，但肯定沒有發展到戀人地步。至於之前稱甄采浠為「膊頭之交」，添Sir坦言那只是「諗住懶風趣搞個gag」，結果「turned out真係一個好爛嘅gag」，要求大家笑完就算。這次公開承認與甄采浠的曖昧關係，比起之前完全否認的態度有明顯轉變。
添Sir自認100%單身200%自由奔放
張佳添在文中強調自己目前處於「100%單身多年，200%自由奔放」的狀態，質疑為何需要背住任何人做事。他提到熟悉他的朋友都知道，自離婚後多年來一直保持「少少風流而不下流」的無腳雀仔作風，連《中年好聲音》節目都稱他為「浪子情人」。添Sir更霸氣回應質疑聲音，「如果有人想企出嚟挑戰我今時今日竟需要背住任何人才能偷偷摸摸做任何嘢，即管放馬過嚟」，展現出相當強硬的態度。他更表示可能下輩子都會這樣自由奔放地度過，完全不介意外界對他感情生活的批評。
澄清前妻黃敬佩與甄采浠合照烏龍
張佳添在文中特別澄清報道中一張被誤認的照片，指有人將某位戴眼鏡的女士錯當成他前妻黃敬佩與甄采浠的合照。他反問「唔知那位戴眼鏡的女士有邊忽似我前妻黃敬佩」，並主動補充一張前妻黃敬佩與甄采浠的真正合照作為證明。從照片可見，兩位女士關係相當友好，顯示張佳添的前妻對他與甄采浠的關係並無異議。
公開徵婚盼覓得茂盛大樹安歇
儘管強調享受單身自由，張佳添在文末卻意外地公開徵婚，呼籲「如果世間真的有任何有愛心和美貌智慧的女士可以俘虜呢個中年單身麻甩浪子的芳心」，希望對方能出現在他生命中。他用森林與大樹作比喻，表示雖然森林又大又有趣好玩，但如果能找到一棵茂盛的大樹歇息，「浪子不再，可能會係更香甜的花生」。添Sir更幽默地建議，如果真有這一天，希望能大事報道，標題可以是「中年浪子無腳雀仔慘被收服」，展現出他對感情的開放態度。
張佳添甄采浠圓方拍拖斷正 愈行愈埋甜蜜互動
張佳添與甄采浠曾被傳媒影到現身圓方商場約會，雖然兩人初時都戴上口罩並刻意保持距離，但戀火實在藏不住！當他們走到戲院自動售票處時，甄采浠就主動挨向張佳添，二人隨即愈行愈埋。雖然最終未有買飛睇戲，但轉場到附近餐廳開餐時，甜蜜互動全面升級！張佳添被拍到溫柔地搭着甄采浠膊頭，而甄采浠則熱情攬住對方腰部，全程有講有笑，更被目擊一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，熱戀中的情侶氣場滿瀉，閃瞎路人！
秘戀一年有迹可尋 IG傳情兼共用情侶褸
戀情曝光後，原來二人交往已有迹可尋！據指張佳添與甄采浠已秘戀一年，去年8月，張佳添曾在社交網站分享一張食春卷扮雪茄嘅搞怪相，而甄采浠亦在差不多時間，於網上貼出三支「春卷雪茄」嘅相，隔空傳情。此外，張佳添早前出席活動時身上所穿嘅深淺拼布牛仔褸，原來甄采浠亦曾穿過，情侶共用一衫，低調放閃。而今年3月，張佳添推出新歌《你的幽靈》，MV更是由甄采浠親自監製，可見二人不論在公在私都關係匪淺，早已將戀情融入工作與生活之中。
張佳添堅決否認戀情 甄采浠幫口護男方
面對媒體追問，張佳添堅決否認戀情，形容彼此為「膊頭之交」，並強調自己享受單身生活，已單身八年但不覺孤單。不過，這番說法引來不少質疑，網民紛紛替甄采浠感到不值，質疑「攬女完唔認數」是否尊重女方。
對於外界指責張佳添「拒認愛」，甄采浠卻選擇大方回應，指對方之所以否認戀情是出於保護自己，更稱張佳添是優質好男人，教會她如何與自己談戀愛。甄采浠強調快樂才是最重要，兩人間的關係外界不必過度猜測。
鄧兆尊指1舉動證明張佳添已得米
鄧兆尊和吳家樂在網台節目《娛樂好好玩》中討論二人相片，指二人姿態明顯情侶化，男方搭肩女方攬腰，一口咬定是戀人行為。鄧兆尊更指女生不會無緣無故如此親密：「通常啲女仔唔得唔會攬你嘅」。
鄧兆尊則表示，張佳添與甄采浠同屬單身，無論做咩都屬正常。他對張佳添堅決否認緋聞亦有另一番見解：「女仔唔會咁蠢嘅，當佢願意獻身或者發生啲關係時，一定有所求。」他進一步指出，一段關係或許是彼此取長補短，當中細節未必能公開說穿，強調外界毋須過度揣測。
吳家樂希望女方作回應
吳家樂坦言希望甄采浠日後再作回應，他強調：「做女仔唔可以蝕底！要錫住自己，要尊重自己，覺得合理就可以出嚟講，覺得唔合理就更加要出嚟講！」
張佳添兩度失婚 情路坎坷擁兩女
現為《中年好聲音》連任4屆評審嘅張佳添，是前樂隊Black Box主音，音樂才華備受肯定，但其感情路卻相當坎坷。他曾有過兩段婚姻，首任太太為香港著名填詞人黃敬佩，二人在1998年結婚，並育有一女Keona，但這段婚姻僅維持14年便告終。離婚後，張佳添於2013年與澳洲籍女友張佩詩再婚，同年誕下女兒Mira，可惜第二段婚姻最終亦是離婚收場。如今兩度失婚後再墮愛河，與甄采浠發展新戀情，未知這次能否開花結果。
甄采浠曾是黃宗澤舊愛
甄采浠曾是性感女團Freeze成員，參加過亞洲小姐選舉但未獲獎，亦曾與黃宗澤交往。她憑藉在TVB處境劇《愛·回家》中飾演「高小姐」一角為觀眾熟知，並於去年底合約期滿後離開TVB。