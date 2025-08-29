張佳添堅決撇清與甄采浠關係 鄧兆尊指1舉動證明男方已得米
著名音樂製作人張佳添被拍與甄采浠親密現身商場及餐廳，更肩貼肩攬抱，不過男方堅決否認戀情。向來分析娛樂圈熱門消息的鄧兆尊和吳家樂在網台大爆女方1舉動證明張佳添已得米！
張佳添堅決否認戀情 甄采浠幫口護男方
面對媒體追問，張佳添堅決否認戀情，形容彼此為「膊頭之交」，並強調自己享受單身生活，已單身八年但不覺孤單。不過，這番說法引來不少質疑，網民紛紛替甄采浠感到不值，質疑「攬女完唔認數」是否尊重女方。
對於外界指責張佳添「拒認愛」，甄采浠卻選擇大方回應，指對方之所以否認戀情是出於保護自己，更稱張佳添是優質好男人，教會她如何與自己談戀愛。甄采浠強調快樂才是最重要，兩人間的關係外界不必過度猜測。
鄧兆尊指1舉動證明張佳添已得米
鄧兆尊和吳家樂在網台節目《娛樂好好玩》中討論二人相片，指二人姿態明顯情侶化，男方搭肩女方攬腰，一口咬定是戀人行為。鄧兆尊更指女生不會無緣無故如此親密：「通常啲女仔唔得唔會攬你嘅」。
鄧兆尊則表示，張佳添與甄采浠同屬單身，無論做咩都屬正常。他對張佳添堅決否認緋聞亦有另一番見解：「女仔唔會咁蠢嘅，當佢願意獻身或者發生啲關係時，一定有所求。」他進一步指出，一段關係或許是彼此取長補短，當中細節未必能公開說穿，強調外界毋須過度揣測。
吳家樂希望女方作回應
吳家樂坦言希望甄采浠日後再作回應，他強調：「做女仔唔可以蝕底！要錫住自己，要尊重自己，覺得合理就可以出嚟講，覺得唔合理就更加要出嚟講！」
