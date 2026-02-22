一周星星|張佳添被追問感情生活 搬肥媽做擋箭牌 譚輝智爆周國豐街頭拖神秘女

《中年好聲音4》評審今晚在TVB《一周星星》大爆私密趣事，張佳添面對連串尖銳感情問題時，竟然搬出肥媽做擋箭牌，而譚輝智更爆料曾目擊周國豐街頭拖神秘女子，令現場氣氛瞬間緊張。這些平日在台上嚴肅點評的評審，私底下原來有如此多不為人知的秘密。