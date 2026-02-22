一周星星|張佳添被追問感情生活 搬肥媽做擋箭牌 譚輝智爆周國豐街頭拖神秘女
《中年好聲音4》評審今晚在TVB《一周星星》大爆私密趣事，張佳添面對連串尖銳感情問題時，竟然搬出肥媽做擋箭牌，而譚輝智更爆料曾目擊周國豐街頭拖神秘女子，令現場氣氛瞬間緊張。這些平日在台上嚴肅點評的評審，私底下原來有如此多不為人知的秘密。
張佳添被追問感情生活 靈機一觸搬肥媽救命
在節目的「你問我答」環節中，張佳添面對一連串關於女參賽者的尖銳問題，包括「哪位女選手最貼近添Sir理想型？」、「四季女參賽者中，添Sir最喜歡哪位？」等敏感提問。坦言已單身近十年的添Sir表示「因為我暫時未搵到一個由內到外我好理想嘅女朋友」，但當被追問「邊個最靚」及「聲音誰最性感」時，求生欲極強的他靈機一觸，大聲回答「肥媽係最靚！」成功轉移視線。
肥媽意外成救星 笑言從未想過會救張佳添
面對張佳添的突然「表白」，肥媽當場爆笑，更幽默回應「我估唔到今時今日我竟然救到張佳添」。這個意外的互動不但化解了添Sir的尷尬處境，更成為全場最爆笑的時刻。肥媽成功做了一次擋箭牌，讓張佳添順利逃過一劫，現場觀眾亦被這個突如其來的「神救援」逗得捧腹大笑。
譚輝智爆料周國豐街頭拖手 神秘女子身份成謎
節目中最令人震驚的爆料來自譚輝智，他大膽透露曾經目擊一向形象穩重的周國豐在街頭拖著一名神秘女子。這個突如其來的爆料令現場氣氛瞬間變得緊張，所有人都好奇這名神秘女子的真實身份。一向低調的周國豐面對這個「拖手疑雲」，究竟會如何回應和拆解，成為節目的最大懸念。
網民熱議評審私生活 期待更多內幕曝光
節目播出後，網民紛紛在社交平台討論評審們的私密爆料。有網民留言「添Sir搬肥媽救命真係笑死」、「想知周國豐個神秘女子係邊個」、「原來評審私底下咁有趣」。不少觀眾表示期待節目會有更多評審們的內幕消息，認為這種輕鬆的訪談形式讓大家看到評審們不為人知的一面，比起在《中4》台上的嚴肅形象更加親民有趣。
