兩度失婚張佳添拍片教中女擇偶 大談釗峰出軌事件：女方策略上錯曬
54歲張佳添近年於《中年好聲音》系列擔任評判而備受關注，分別於1998及2013年兩度離婚嘅佢，早前就於個人YouTube拍片大談「40以上歲女性如何擇偶」嘅議題，更大談釗峰出軌事件，引起唔少網民熱議……
張佳添教女性擇偶要行「精英制」
張佳添直言現今社會無論男女都最緊要有經濟能力，兼指年過40歲嘅女性更應該要有錢留住男人：「呢個世界上只有令到男人專一嘅女人，而冇專一男人，你嘅底氣亦係一樣令男人尊重你嘅一樣嘢，男人會feel到你係有底氣嘅人，令你搵到一個有氣質嘅男人係好重要嘅嘢。」
張佳添亦指中年女性擇偶要行「精英制」，實行同時與多位心儀男性相處：「如果成功識到A、B、C、D君，就可以車輪轉地同佢哋相處，你要精英化你嘅團隊，喺精英淘汰制入面，你先可以提高搵到唯一嗰個嘅基率。」更指冇血緣關係係，大家只係「一場交易」，因此「點解一定要揀一個？點解唔可以搵佢哋去娛樂你一個呢？」
張佳添大談釗峰出軌事件
此外，張佳添亦在片中大談早前C AllStar成員梁釗峰被前女友控訴出軌事件：「我唔理佢哋誰對誰錯，就當件事係真，個女仔為咗另一半而浪費4年，係唔係可以完全怪責對方？我認為係女方策略上錯曬！」
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網民意見超兩極
對於張佳添拍片教40歲女性如何擇偶，隨即引起網民熱議，並狠批佢：「你條友 離婚單老 係真唔係呀！你有冇再婚 ? What is your experience????? Bull shit 唔好教壞人呀！」、「充滿歪理，扭曲戀愛的價值觀」、「教人一腳踏幾船唔係幾好喎」、「你教人擇偶冇咩說服力」。
不過亦有網民力撐張佳添言之有理：「金句出現：一定要勢均力敵」、「好有系統分析，大讚」、「十分認同。就算唔計較他是否揾同一樣錢，但起碼大家啲value係一樣」、「張Sir可以做埋擇偶專家了」。
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