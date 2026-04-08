鍾麗緹老公現身大陸綜藝被吳鎮宇當眾質疑「食軟飯」 尷尬回應細12歲姐弟戀造成一個障礙
吳鎮宇毒舌開火直問張倫碩
在《無限超越班》錄影現場，出名毒舌的導師吳鎮宇得知張倫碩待業多時後，毫不留情地當眾質問：「自從認識鍾麗緹就不用工作了，是嗎？」這句話瞬間讓現場氣氛變得尷尬，其他導師和學員都面面相覷。吳鎮宇的直接提問，正好點出了外界對這對年齡相差12歲夫妻關係的質疑聲音。
張倫碩無奈剖白職場困境
面對吳鎮宇的犀利質問，張倫碩並沒有迴避，反而坦誠地回應：「很多人是這麼想的，其實真的也是有難度，因為很多人覺得我好像不用工作，然後就不找我工作，其實我很想工作。」他的言談間流露出一絲無奈，承認自己確實因為與鍾麗緹的婚姻關係，在職場上遇到了意想不到的困難。張倫碩表示，正是因為外界的刻板印象，讓他在尋找工作機會時面臨重重阻礙。
鍾麗緹張倫碩婚姻爭議回顧
鍾麗緹與張倫碩於2016年結婚，由於雙方在年齡和名氣上存在明顯差距，這段婚姻從一開始就不被外界看好。張倫碩更曾被質疑是為了金錢才接近這位香港性感女神，網上不時有聲音指他們的關係「似母子多過夫妻」。早年張倫碩曾多次否認金錢動機的傳言，強調自己也有演出工作和收入來源，更無奈地反問：「難道我做錯了甚麼？」建議網民要用邏輯思考問題。
張倫碩曾大方承認受富婆喜歡
值得一提的是，2025年張倫碩在直播時曾大方回應網民關於「受富婆喜歡」的尖銳問題。他當時展現高情商地回答：「我只能說因為我這個人善良又可愛，所以有很多很優秀的女生喜歡，請你不要把優秀的女生都稱為富婆，也不要把優秀的男人都稱為大款。」在旁的鍾麗緹更是對老公讚不絕口，表示「不止富婆喜歡他，還有很多人都喜歡他，不管是男女都喜歡他」，夫妻倆在鏡頭前顯得十分恩愛。
網民熱議話題火速登上熱搜
張倫碩在《無限超越班》的這段對話播出後，立即引發網民熱烈討論，相關話題火速登上熱搜榜。有網民同情張倫碩的處境，認為「結婚後還要為工作機會而煩惱，確實不容易」，也有人質疑「既然有鍾麗緹養，為什麼還要出來工作」。部分網民則讚賞張倫碩的坦誠態度，認為他願意公開討論這個敏感話題，展現了成熟的處理方式。
鍾麗緹曾做試管嬰兒
鍾麗緹育有三個女兒，11年與前夫離婚後，16年再跟現任丈夫張倫碩結婚，婚後與張倫碩不時把生仔大計掛在口唇邊，還讓三名女兒改姓張，努力了3年肚皮唔爭氣，鍾麗緹曾公開表示會做試管嬰兒。
曾在大陸、台灣及美國試做
鍾麗緹當時表示自己曾在大陸、台灣及美國做試管嬰兒，但不會給自己明確的懷孕期限，因為不想有太大壓力。不過，鍾麗緹也有為此早作準備，指現在會多吃補品及多做運動等，務求卵子狀態是最健康的。
鍾麗緹想有屬於兩個人BB
雖然鍾麗緹已經有三個女兒，但她坦言與老公結婚後，有屬於他們的BB也相當正常，加上她本人也相當喜歡小朋友，只要健康就好了，性別什麼的都沒有關係。
鍾麗緹身材走樣背後原因
一向身材Fit爆有女神稱號的鍾麗緹曾於社交網提及自己身材走樣的原因，指明自己並非懷孕或幸福肥，大方透露是因為正在嘗試做試管嬰兒，可能受藥物影響，賀爾蒙或者內分泌有了問題，令身體產生變化。
鍾麗緹剖白內心心情
已為人妻的鍾麗緹更剖白自己內心心情，指出自己無懼做高齡產婦的風險，嘗試管嬰兒一事令她更明白做母就的艱辛及不易，不過她依然會以樂觀積極的態度面對將來。即使大家指她變老變肥，鍾麗緹表示那些都是值得的，重申因為自己真的想要一個BB。
鍾麗緹也有在微博分享做試管嬰兒的感受，她寄語各方能給予她鼓勵的空間，嘗試理解她正為做一個媽媽而不斷努力。同時，她亦感謝老公張倫碩於精神及生活中的陪伴和支持，並指若有好消息就會同大家分享！
混血大女繼承媽媽好基因
鍾麗緹曾是經典女神之一，她自從與年輕12歲的內地男藝人張倫碩再婚後，生活十分幸福快樂。除了二人的放閃照成為媒體焦點外，鍾麗緹20歲混血大女的美貌更被網民大讚。1999年，鍾麗緹的事業如日中天之際，與比利時男友Glenn Ross閃電結婚，不久便生下大女兒Yasmine Ross，可惜該段婚姻於2002年宣佈結束。
鍾麗緹大女勁似媽咪
鍾麗緹與第一任外籍丈夫誕下的混血大女兒Yasmine亦已經20歲，據知她正在加拿大西門菲莎大學讀書，亦不時在微博更新相片。由照片可見，鍾麗緹女兒絕對有她當年的風采，樣子非常標緻，更有幾分相似。
鍾麗緹與老公上節目
早前內地綜藝節目《舉杯呵呵喝》邀請到鍾麗緹及其老公張倫碩做嘉賓，大談佢哋不為人知嘅一面。一向甜蜜嘅二人上到節目依然不停放閃，同時亦大爆結婚前後嘅一啲辛酸史！
節目重提張倫碩靠女人
當然，呢段相差12年嘅姐弟戀能夠成功開花結果，一直都令外界感到非常好奇，而且唔少人都話男方係「小白臉」﹑「吃軟飯」﹑「靠女人上位」等。
張倫碩嬲爆回應
不過，節目中嘅主持就重提張倫碩係「小白臉」呢件事，隨即令佢嬲爆咁講：「你問問她我花過她錢沒有？你明白嗎這不可能，那個時候我記得我們剛認識，那時候我沒有甚麼錢，我把所有的錢基本上拿了，都花了就買一鑽戒，我到那兒奔著六克拉去的實在買不起！」
另外，當講到外界指佢靠近鍾麗緹絕對係有目的，張碩倫就反指難道鍾麗緹會唔知：「甚麼少奮鬥十年啊！我說你以為鍾麗緹有這麼傻嗎？她會把自己未來的生活交給一個想利用她的人？」聽落又好似講得幾啱咁喎！