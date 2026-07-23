73歲張偉文入住護老院爆風波 雙腳潰爛病情疑被瞞 最新進展曝光！

現年73歲資深歌手張偉文入住旺角護老院休養，近日卻遭經理人方俊大爆院舍涉嫌長期隱瞞病情兼拒絕提供基本護理。方俊揭露張偉文長達一年半從未洗澡及坐起身，雙腳更出現紅腫瘀黑及皮膚潰爛情況。社會福利署接獲投訴後已火速展開突擊巡查行動，事件背後牽涉難以想像恐怖細節。