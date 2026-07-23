73歲張偉文入住護老院爆風波 雙腳潰爛病情疑被瞞 最新進展曝光！
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現年73歲資深歌手張偉文入住旺角護老院休養，近日卻遭經理人方俊大爆院舍涉嫌長期隱瞞病情兼拒絕提供基本護理。方俊揭露張偉文長達一年半從未洗澡及坐起身，雙腳更出現紅腫瘀黑及皮膚潰爛情況。社會福利署接獲投訴後已火速展開突擊巡查行動，事件背後牽涉難以想像恐怖細節。
方俊外地返港探望驚見張偉文雙腳潰爛
經理人兼法定監護人方俊日前從外地返港後，隨即前往護老樂探視，赫然驚見張偉文雙腳不僅嚴重紅腫瘀黑，更出現大面積皮膚潰爛情況。方俊即時向院舍追問原因，惟職員全程支吾以對，甚至以「病人私隱」作擋箭牌拒絕交代病情進展。方俊翻查記錄發現院舍早有隱瞞前科，更踢爆院舍無視基本衛生要求，長時間未有安排張偉文刷牙洗澡，方俊直指上述情況令當事人身心遭受創傷。
護老樂推卸責任遭社署火速突擊巡查追究
院方曾辯稱是「社康護士怕傷口入水」才拒絕安排洗澡，方俊為此親赴醫院向跟進個案護士求證，獲回覆指「之前傷口見骨就唔可以沖涼，但呢幾個月傷口已經埋咗口、冇見骨，係可以沖涼」。謊言遭當場拆穿後院方隨即改口，更反過來要求方俊清繳停付費用。方俊對此已去信嚴厲譴責並暫停繳費，揚言必會採取法律行動，而社署亦於本月接獲投訴並火速突擊巡查該院舍，表明如發現違規必會採取相應執管行動。
七十三歲靚聲王晚年飽受認知障礙症困擾
曾以獨特磁性嗓音風靡樂壇並被譽為「靚聲王」及深得歌迷厚愛，現年73歲張偉文晚年健康狀況一直備受外界關注。他近年除了飽受嚴重腰患困擾導致行動不便，同時亦患上認知障礙症，需要長期依賴他人全天候照顧起居飲食。自從入住院舍休養後，其起居生活全由經理人方俊代為打理及監察，外界一直以為他能安享晚年，豈料如今卻爆出長達一年半、逾13,000小時臥床未獲妥善照顧駭人消息。
網民震驚怒斥院舍無良並留言力撐方俊
事件曝光後旋即引爆網絡熱話，大批網民對院舍惡劣處理手法感到極度震驚及憤怒，紛紛湧入社交平台留言聲討。有網民心痛表示「完全想像唔到一年半無沖涼有幾慘」，直斥院舍以私隱為由隱瞞家屬做法極度荒謬，認為監管機構必須嚴懲違規院舍。同時亦有不少聲音力撐方俊挺身而出，讚揚他盡責保護失去自理能力藝人，留言鼓勵他「一定要追究到底為前輩討回公道」，並靜候社署調查結果盡快出爐。
圖片來源：方俊FB、官網照片資料或影片來源：原文刊於新假期