東張西望｜73歲「靚聲王」護老院失照顧 驚爆潰爛見骨 揭一年半可怕內幕
靚聲王背部出現嚴重壓瘡 傷口深至見骨
方俊於2024年11月安排患有認知障礙症患者張偉文入住旺角一間私營護老院，原本首幾個月情況正常。直到2025年1月，方俊突然收到院方傳來照片，赫然發現張偉文背部已經長出巨大且周邊皮膚發黑化膿壓瘡。醫生檢查後證實傷口深至見骨並懷疑受到細菌感染，病情反覆需多次進出醫院。方俊指控該院舍在過去長達一年半時間內，從未安排為張偉文進行全身沐浴清潔，質疑這種極端處理手法導致壓瘡情況急劇惡化。
黎寬怡直擊涉事護老院遭報警驅趕
為了尋求真相，方俊聯同《東張》主持黎寬怡及攝製隊親自前往涉事護老院要求交代。女職員面對鏡頭追問為何壓瘡惡化至此才通知家屬時表現迴避，無法給予清晰合理解釋。男職員隨後介入要求停止拍攝並堅持要以書面形式溝通，當被質問是否承認疏忽照顧時更直接下達逐客令。院方最終選擇報警處理，數名軍裝警員接報到場調停，而院舍事後回覆指「對於有特殊傷口的院友，要到傷口完全閉合、周邊皮膚完好才能逐步恢復淋浴」。
月花兩萬港元 卻換來殘酷對待 家屬踢爆院舍隱瞞
現年73歲張偉文曾經活躍於香港樂壇並擁有「靚聲王」稱號，可惜自2022年確診認知障礙症後逐漸喪失自理能力，目前甚至無法正常用言語表達所需。方俊透露這間涉事護老院收費絕不便宜，每月基本開支高達20,000港元，當初經過精心挑選才決定安排入住。方俊曾主動向院方提出自費聘請專人協助沐浴以保持衛生，卻被院舍以社康護士不建議為由全盤否決。在2025年7月院方曾表示長肉情況理想，卻依然拒絕恢復正常沐浴安排。
張偉文雙腳發炎緊急送院 網民紛紛聲討涉事院舍
張偉文早前因為雙腳皮膚出現嚴重發炎跡象需要由救護車緊急送往醫院接受治療，方俊對此感到極度憤怒並已著手安排轉院手續，同時揚言會採取法律行動追究到底。事件曝光後在網絡上掀起軒然大波，網民一面倒狂轟涉事護老院做法極不負責任。大批群眾在網上留言表示心痛，有人直斥「收成兩萬蚊一個月竟然連涼都唔沖」，也有網民氣憤寫道「護老院做法簡直係虐待老人家」、「10個護工8個都是收錢不做事，虐待老人」，呼籲政府有關部門必須嚴厲徹查並加強監管私營安老機構。