張兆輝愛女轉眼21歲激似鍾嘉欣 撇乖乖女形象曬Fit爆曲線

現年62歲的張兆輝與太太郭碧妍結婚28年，育有一對子女：大仔張卓鏗（Edison）和細女張卓姿（Twiggy），其中細女Twiggy下月就滿21歲，大個女的她就擺脫了以往長髮乖乖女的形象，在社交網分享了一輯近照，大曬其Fit爆曲線！