張兆輝愛女轉眼21歲激似鍾嘉欣 撇乖乖女形象曬Fit爆曲線

最新娛聞
東方新地

廣告

現年62歲的張兆輝與太太郭碧妍結婚28年，育有一對子女：大仔張卓鏗（Edison）和細女張卓姿（Twiggy），其中細女Twiggy下月就滿21歲，大個女的她就擺脫了以往長髮乖乖女的形象，在社交網分享了一輯近照，大曬其Fit爆曲線！

張兆輝愛女Twiggy 激似女神鍾嘉欣

Twiggy自細就同父親張兆輝感情要好，張兆輝亦不時分享Twiggy的靚相，隨住Twiggy長大，標緻的樣貌加上一頭長直髮，網民都紛紛大讚她激似女神鍾嘉欣！

張兆輝 張兆輝一家四口。（圖片來源：IG@eddiecheungofficial）
張兆輝一家四口。（圖片來源：IG@eddiecheungofficial）
張兆輝 呢張係Twiggy在18歲時曝光嘅靚相。（圖片來源：微博@好想瘦張太太）
呢張係Twiggy在18歲時曝光嘅靚相。（圖片來源：微博@好想瘦張太太）

Twiggy 著緊身短Tee大騷纖腰曲線

不過女大十八變，最近Twiggy曬出的一輯寫真照中，就見到她的髮型已變成一頭微曲的短髮，身上則著住一件緊身短Tee配短裙，大騷Fit爆纖腰和曲線，與她以往的乖乖女形象判若兩人。

張兆輝 新相中嘅Twiggy一洗乖乖女形象。（圖片來源：IG@twiggycheung）
新相中嘅Twiggy一洗乖乖女形象。（圖片來源：IG@twiggycheung）
張兆輝 部份相片背景似乎是在維港海傍。（圖片來源：IG@twiggycheung）
部份相片背景似乎是在維港海傍。（圖片來源：IG@twiggycheung）
張兆輝 網民大讚這輯相超靚！（圖片來源：IG@twiggycheung）
網民大讚這輯相超靚！（圖片來源：IG@twiggycheung）
張兆輝 感覺比以往成熟了不少。（圖片來源：IG@twiggycheung）
感覺比以往成熟了不少。（圖片來源：IG@twiggycheung）

近一年過去變回直髮look

原來這輯相片已是在去年8月所拍，近日Twiggy所執導的短片獲獎，她亦有興奮地曬出在頒獎禮上的近照，照片中她的頭髮長度依然只到肩膊，但已變回直髮。

張兆輝 近一年過去，Twiggy變回直髮Look。（圖片來源：IG@twiggycheung）
近一年過去，Twiggy變回直髮Look。（圖片來源：IG@twiggycheung）
張兆輝 Twiggy執導的短片獲獎，她興奮地和同學們合照。（圖片來源：IG@twiggycheung）
Twiggy執導的短片獲獎，她興奮地和同學們合照。（圖片來源：IG@twiggycheung）

英國留學修讀電影藝術

Twiggy從小就是一名學霸，她在英國會考（GCSE）中，曾取得了5A2B的優異成績，之後入讀倫敦藝術大學的倫敦傳媒學院，修讀電影與電視學士課程至今。

張兆輝 Twiggy在7月14日生日，下月將滿21歲。（圖片來源：IG@twiggycheung）
Twiggy在7月14日生日，下月將滿21歲。（圖片來源：IG@twiggycheung）
張兆輝 短髮造型的Twiggy一樣咁省鏡。（圖片來源：IG@twiggycheung）
短髮造型的Twiggy一樣咁省鏡。（圖片來源：IG@twiggycheung）

執導短片成頒獎禮大贏家

最近，Twiggy與同學們合作拍攝的短片《Institute of Proper Ladies》在比賽中，一舉奪得「最佳剪輯」、「最佳音響設計」及「最佳女配角」三個獎項，成為頒獎禮上的大贏家。

張兆輝 今年初，張兆輝都有在社交網曬出過Twiggy的影片，當時Twiggy髮型仍有點微鬈。（圖片來源：FB@張兆輝）
今年初，張兆輝都有在社交網曬出過Twiggy的影片，當時Twiggy髮型仍有點微鬈。（圖片來源：FB@張兆輝）

網民勁讚張兆輝愛女靚到似兩代嘉欣混合體

獲網民封為「中佬天花板」之一的張兆輝今年已踏入60歲，近年他主力北上發展，並在珠海定居，其一細女Twiggy每逢放假都會回到珠海陪伴爸媽，網民都大讚她愈大愈靚女，紛紛提議她去參選港姐

張兆輝 小時候嘅Twiggy已繼承了父母的優良基因，眼大大樣子甜美。（圖片來源：微博@張兆輝）
小時候嘅Twiggy已繼承了父母的優良基因，眼大大樣子甜美。（圖片來源：微博@張兆輝）

張兆輝稱呼愛女「寶貝珠」

張兆輝出名愛錫女兒，經常在社交網以「寶貝珠」來稱呼愛女Twiggy，早在14歲已開始去英國留學的她，不時都會趁著放假回到珠海陪伴父母，張兆輝就曾社交網分享同女兒食飯的影片，並開心表示：「放暑假了，爸爸帶你去吃好吃的！」張太郭碧妍亦上載了同一片段，笑言：「帶我個女去食，我覺得是珠海最好吃的中餐。」

張兆輝 Twiggy當時面對鏡頭似乎仍有點怕醜。（圖片來源：FB@張兆輝）
Twiggy當時面對鏡頭似乎仍有點怕醜。（圖片來源：FB@張兆輝）
張兆輝 片段相信由張太郭碧妍操刀拍輯。（圖片來源：FB@張兆輝）
片段相信由張太郭碧妍操刀拍輯。（圖片來源：FB@張兆輝）

兩代女神李嘉欣及鍾嘉欣混合體

片中Twiggy面對著鏡頭進食，表情似乎有點怕醜，但仍拖著爸爸張兆輝的手，令場面十分溫馨。Twiggy繼承了父母的優良基因，樣子甜美，眼大大，天生就是美人胚子，加上擁有高挑的身材，早在去年就曾一嘗做Model的滋味。網民更大讚Twiggy是兩代女神李嘉欣與鍾嘉欣的混合體，讚她愈大愈靚女，仲好有仙氣，紛紛提議她去參選港姐，拉高返今屆港姐條Curve！

張兆輝 網民大讚Twiggy是「兩代嘉欣」李嘉欣和鍾嘉欣的混合體。（圖片來源：FB@張兆輝）
網民大讚Twiggy是「兩代嘉欣」李嘉欣和鍾嘉欣的混合體。（圖片來源：FB@張兆輝）
張兆輝 食食吓嘢Twiggy遞出手仔，同爸爸張兆輝手拖手。（圖片來源：FB@張兆輝）
食食吓嘢Twiggy遞出手仔，同爸爸張兆輝手拖手。（圖片來源：FB@張兆輝）
張兆輝 令爸爸個樣勁冧。（圖片來源：FB@張兆輝）
令爸爸個樣勁冧。（圖片來源：FB@張兆輝）

張兆輝支持女兒追夢

張兆輝和老婆郭碧妍已結婚28年，一對仔女都在英國留學，大仔Edison更正在讀碩士班，張兆輝曾開心分享細女於英國會考（GCSE）考獲5A2B成績，在近50萬名考生中考得佳績。令他感動又開心。他又提到Twiggy中五畢業時趁暑假首次體驗做Model滋味，並透露女兒在英國修讀攝影課程。面對女兒的選擇，爸媽都十分支持，張太更建議女兒做攝影師前要先「學識俾人影」，才能有更好的效果。

張兆輝 Twiggy在英國修讀攝影課程。（圖片來源：微博@張兆輝）
Twiggy在英國修讀攝影課程。（圖片來源：微博@張兆輝）
張兆輝 Twiggy首份暑期工是為有色隱形眼鏡做Model。（圖片來源：FB@張兆輝）
Twiggy首份暑期工是為有色隱形眼鏡做Model。（圖片來源：FB@張兆輝）
張兆輝 網民都叫Twiggy直接出道做藝人。（圖片來源：FB@張兆輝）
網民都叫Twiggy直接出道做藝人。（圖片來源：FB@張兆輝）
張兆輝 張兆輝近年為了多陪伴仔女而減少拍劇，女兒在港時，經常兩父女一齊行山做運動。（圖片來源：微博@張兆輝）
張兆輝近年為了多陪伴仔女而減少拍劇，女兒在港時，經常兩父女一齊行山做運動。（圖片來源：微博@張兆輝）
張兆輝 張兆輝同女兒感情勁好，每年女兒生日，都會出po紀錄女兒成長。（圖片來源：FB@張兆輝）
張兆輝同女兒感情勁好，每年女兒生日，都會出po紀錄女兒成長。（圖片來源：FB@張兆輝）
張兆輝 Twiggy愈大愈靚女，仲同爸爸張兆輝好似樣。（圖片來源：微博@張兆輝）
Twiggy愈大愈靚女，仲同爸爸張兆輝好似樣。（圖片來源：微博@張兆輝）

撰文：東方新地圖片來源：IG@eddiecheungofficial、IG@twiggycheung、微博@張兆輝、微博@好想瘦張太太資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 