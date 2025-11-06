絕命法官｜張兆輝反轉形象變頹廢大叔 首度與張家輝合作電視劇過足戲癮

拍戲超過40年的資深演員張兆輝在劇集《絕命法官》中，一改往日官仔骨骨的形象，飾演被革職的頹廢警察，為幫張家輝而搞到家破人亡，令觀眾眼前一亮。張兆輝早前接受傳媒訪問時，表示首度與張家輝合作電視劇過足戲癮，更表示可以用廣東話拍攝冇壓力！