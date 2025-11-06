絕命法官｜張兆輝反轉形象變頹廢大叔 首度與張家輝合作電視劇過足戲癮
廣告
拍戲超過40年的資深演員張兆輝在劇集《絕命法官》中，一改往日官仔骨骨的形象，飾演被革職的頹廢警察，為幫張家輝而搞到家破人亡，令觀眾眼前一亮。張兆輝早前接受傳媒訪問時，表示首度與張家輝合作電視劇過足戲癮，更表示可以用廣東話拍攝冇壓力！
張兆輝《絕命法官》突破形象演頹廢警察
在《絕命法官》中，張兆輝跳出以往官仔骨骨、斯文端正的形象，飾演一名因拒絕與同袍同流合污而遭陷害受賄、被革職的前警察。其後由張家輝飾演的法官秦譽秉公處理，為他洗脫罪名，他亦因此心存感激，為了還人情予對方，無條件為對方效命，最終更因此牽連家庭，付出沉重代價。
造型都超用心 呈現「過街老鼠」的壓抑感
張兆輝過往多演正氣或斯文角色，今次在《絕命法官》首度演潦倒中年，造型和姿態都刻意做舊做弱。他形容自己平時站姿挺拔，但劇中要收肩縮身、不敢直視他人，呈現一種「過街老鼠」的壓抑感。角色為求生計被迫忍辱，想做好人卻無路可走，這份無奈亦令他在演出時深受牽動。
首度與張家輝合作電視劇 默契十足過足戲癮
雖然是首次與張家輝合作電視劇，但張兆輝透露兩人過往曾一起拍過電影，因此在拍攝時已經很有默契。他興奮地分享今次跟對方的戲比較多，雖然那麼久沒做對手，但拍戲時很有默契，可以說是過足戲癮。兩位實力派演員的精彩對手戲，相信會為觀眾帶來不少驚喜。張兆輝更表示能夠與張家輝再度合作，讓他在拍攝過程中感到非常享受。
《絕命法官》團隊港劇班底 廣東話拍攝更自然
提到張兆輝近年甚少拍港劇，他解釋演員工作很被動，但也澄清現在沒有分是否港劇的概念。他指出《絕命法官》的團隊成員都是以前拍港劇的人，張兆輝坦言用廣東話拍攝可以不受語言困惑，拍攝壓力沒那麼大之餘也很開心。他舉例說有一場罵張家輝的戲，如果用英文會打折扣，但用廣東話講「點解要呃我？今次點解要呃我？」就會很自然暢順。
圖片來源：《絕命法官》資料或影片來源：原文刊於新假期