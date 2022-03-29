張利華

魏駿傑前妻張利華疑於山頂豪宅被同居男友打傷 對方為胡國興幼子胡雅倫

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魏駿傑前妻張利華（真名張珈琳）涉於山頂住宅中被打傷，據知同住男友為退休上訴庭法官胡國興的幼子胡雅倫。

張利華 魏駿傑
魏駿傑與張利華於2020年離婚。（圖片來源：新傳媒資料庫）

據知張利華額頭及手腳受傷

現時34歲的張利華於2020年與魏駿傑離婚，二人育有的女兒由魏駿傑負責撫養，張利華回復單身。據報道指，張利華經朋友介紹後認識了胡雅倫，並於4個月前搬至對方住於山頂的豪宅同住。事發於3月29日凌晨，警方接獲報案，指山頂道一豪宅有一名女子被打傷，到場後發現34歲姓張女子額頭及手腳受傷，她清醒被送往瑪麗醫院治理。

張利華 魏駿傑
與拍拖多年的滕麗名分手後，魏駿傑08年1月與在國內認識當時仍是學生的張利華在重慶閃婚，此後張利華來港生活兼生女，生活無憂。 （圖片來源：魏駿傑微博）

胡雅倫指張利華「醉酒跌到」

據了解，張利華與42歲胡雅倫疑因感情糾紛而發生爭執，胡隨後已離開涉事單位。及後張利華友人透過電話得知事件後報警求助。而胡雅倫亦曾自行到山頂醫院求診，案發大約兩小時後返回上址並被警員拘捕。惟胡雅倫否認向張利華襲擊，並指對方是醉酒跌倒。而另一方面，據知張利華亦因為醉酒而暫時未能錄取口供，案件交由中區警區刑事調查隊第四隊跟進。

張利華 魏駿傑
魏駿傑女兒已11歲大。（圖片來源：新傳媒資料庫）

相關文章：魏駿傑沽出西貢「箍妻愛巢」套現 與前妻張利華五五分帳 計劃帶女移居大馬

魏駿傑與重慶嫩妻張利華於2020年正式離婚，魏駿傑曾放風出售西貢獨立屋愛巢，放足一年終於成交，去年以1,850萬元沽出，持貨6年只賺134萬元，仲要同前妻張利華對分。據知魏駿傑打算帶愛女離港移居大馬，兩父女相依為命，展開新生活。

魏駿傑成功賣掉西貢愛巢

54歲的魏駿傑，當年與細廿年的重慶嫩妻張利華結婚早已不被外界看好，女兒出世後，一家三口的幸福情景都只維持很短時間，夫妻關係早已名存實亡。去年魏駿傑正式離婚，為這段中港婚姻劃上句號，二人之間共同持有的西貢獨立屋，公開放售一年，至最近終於成功沽出。

魏駿傑 與拍拖多年的滕麗名分手後，魏駿傑08年1月與在國內認識當時仍是學生的張利華在重慶閃婚，此後張利華來港生活兼生女，生活無憂。
與拍拖多年的滕麗名分手後，魏駿傑08年1月與在國內認識當時仍是學生的張利華在重慶閃婚，此後張利華來港生活兼生女，生活無憂。 （圖片來源：魏駿傑微博）
魏駿傑 據土地註冊處資料，西貢北港一幢雙號村屋，在本月2日以1,850萬元沽出。該單位原業主為魏世聿Ngai Sai Lut Marco）魏駿傑原名)及張利華Zhang Lihua）。
據土地註冊處資料，西貢北港一幢雙號村屋，在去年以1,850萬元沽出。該單位原業主為魏世聿（Ngai Sai Lut Marco）(魏駿傑原名)及張利華（Zhang Lihua）。（圖片來源：新傳媒資料庫）

買屋箍妻失敗

15年魏駿傑與張利華傳出婚姻亮起紅燈，為箍嫩妻，魏駿傑一擲$1,700多萬買入西貢北港一幢雙號獨立屋，並與老婆共同持有，一廂情願以為老婆有樓揸手就會安份，點知張利華被傳媒再揭發與老外搞婚外情，這對老夫少妻最後各走各路，張利華更自爆與魏駿傑已6年沒有性生活。

魏駿傑 魏駿傑自去年和張利華離婚後，就變身「帶女洪郎」，曾被本刊影到身兼母職獨力湊女。
魏駿傑自去年和張利華離婚後，就變身「帶女洪郎」，曾被本刊影到身兼母職獨力湊女。（圖片來源：新傳媒資料庫）
魏駿傑 女兒Jessica 出世後，魏駿傑與張利華不時被影到在西貢寓所附近出現，張利華個樣幾乎次次都係藐嘴藐舌，生人勿近。
女兒Jessica 出世後，魏駿傑與張利華不時被影到在西貢寓所附近出現，張利華個樣幾乎次次都係藐嘴藐舌，生人勿近。（圖片來源：新傳媒資料庫）

近月帶女搬離傷心屋

張利華索性搬走過自己的生活，留下魏駿傑與11歲女兒繼續在2千多呎的獨立屋居住，不過去年魏駿傑終以$1,850萬出售愛巢，持貨6年，帳面只賺$134多萬，賺幅不足8%，可見他寧願賺少啲，都不再留戀間屋，而魏駿傑兩父女已搬到西貢一個700呎村屋單位，據知魏駿傑會與前妻張利華對分賣樓後套現的錢，計劃與女兒移居大馬過新生活，更揚言終生不再娶。

魏駿傑 離婚前的張利華已經唔黐家，魏駿傑不時帶住囡囡及外傭姐姐外出，這次公眾假期張利華都係唔見人，外傭姐姐繼續做魏太替身，似足一家三口去完街。
離婚前的張利華已經唔黐家，魏駿傑不時帶住囡囡及外傭姐姐外出，這次公眾假期張利華都係唔見人，外傭姐姐繼續做魏太替身，似足一家三口去完街。（圖片來源：新傳媒資料庫）
魏駿傑 結婚初期，魏駿傑不時帶住張利華出席公開活動，雖然年齡相差廿載，但魏駿傑當時仍未發福，刻意打扮年輕迎合老婆。現在離婚收場，除了要畀贍養費，賣樓套現都要分一半畀張利華。
結婚初期，魏駿傑不時帶住張利華出席公開活動，雖然年齡相差廿載，但魏駿傑當時仍未發福，刻意打扮年輕迎合老婆。現在離婚收場，除了要畀贍養費，賣樓套現都要分一半畀張利華。（圖片來源：新傳媒資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：魏駿傑微博、TVB娛樂新聞台影片截圖、新傳媒圖片庫

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