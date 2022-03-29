魏駿傑前妻張利華疑於山頂豪宅被同居男友打傷 對方為胡國興幼子胡雅倫
據知張利華額頭及手腳受傷
現時34歲的張利華於2020年與魏駿傑離婚，二人育有的女兒由魏駿傑負責撫養，張利華回復單身。據報道指，張利華經朋友介紹後認識了胡雅倫，並於4個月前搬至對方住於山頂的豪宅同住。事發於3月29日凌晨，警方接獲報案，指山頂道一豪宅有一名女子被打傷，到場後發現34歲姓張女子額頭及手腳受傷，她清醒被送往瑪麗醫院治理。
胡雅倫指張利華「醉酒跌到」
據了解，張利華與42歲胡雅倫疑因感情糾紛而發生爭執，胡隨後已離開涉事單位。及後張利華友人透過電話得知事件後報警求助。而胡雅倫亦曾自行到山頂醫院求診，案發大約兩小時後返回上址並被警員拘捕。惟胡雅倫否認向張利華襲擊，並指對方是醉酒跌倒。而另一方面，據知張利華亦因為醉酒而暫時未能錄取口供，案件交由中區警區刑事調查隊第四隊跟進。
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魏駿傑與重慶嫩妻張利華於2020年正式離婚，魏駿傑曾放風出售西貢獨立屋愛巢，放足一年終於成交，去年以1,850萬元沽出，持貨6年只賺134萬元，仲要同前妻張利華對分。據知魏駿傑打算帶愛女離港移居大馬，兩父女相依為命，展開新生活。
魏駿傑成功賣掉西貢愛巢
54歲的魏駿傑，當年與細廿年的重慶嫩妻張利華結婚早已不被外界看好，女兒出世後，一家三口的幸福情景都只維持很短時間，夫妻關係早已名存實亡。去年魏駿傑正式離婚，為這段中港婚姻劃上句號，二人之間共同持有的西貢獨立屋，公開放售一年，至最近終於成功沽出。
買屋箍妻失敗
15年魏駿傑與張利華傳出婚姻亮起紅燈，為箍嫩妻，魏駿傑一擲$1,700多萬買入西貢北港一幢雙號獨立屋，並與老婆共同持有，一廂情願以為老婆有樓揸手就會安份，點知張利華被傳媒再揭發與老外搞婚外情，這對老夫少妻最後各走各路，張利華更自爆與魏駿傑已6年沒有性生活。
近月帶女搬離傷心屋
張利華索性搬走過自己的生活，留下魏駿傑與11歲女兒繼續在2千多呎的獨立屋居住，不過去年魏駿傑終以$1,850萬出售愛巢，持貨6年，帳面只賺$134多萬，賺幅不足8%，可見他寧願賺少啲，都不再留戀間屋，而魏駿傑兩父女已搬到西貢一個700呎村屋單位，據知魏駿傑會與前妻張利華對分賣樓後套現的錢，計劃與女兒移居大馬過新生活，更揚言終生不再娶。