張國榮逝世22年｜資深音樂人驚爆合作秘聞 揭哥哥凌晨來電「三大勁位」嚇窒幕後！

已故22年的「一代巨星」張國榮（哥哥），其舞台魅力與專業精神至今仍為人津津樂道。資深音樂人周國豐近日在一個音樂清談節目中，就驚爆當年與哥哥合作的震撼秘聞，大爆其不為人知的驚人「三大勁位」，更憶述曾被哥哥凌晨一點的電話嚇窒，工作態度極度嚴謹。這位舞台上的完美巨星，其背後究竟藏著怎樣的工作狂面貌？