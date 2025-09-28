張國榮逝世22年｜資深音樂人驚爆合作秘聞 揭哥哥凌晨來電「三大勁位」嚇窒幕後！
周國豐節目驚爆哥哥「三大勁位」
在周日晚播出的最新一集音樂節目中，主持之一的周國豐分享了與張國榮合作的難忘經歷，特別提到哥哥在2000年自編自導反吸煙電影《煙飛煙滅》時，展現出令人敬畏的「三大勁位」。首先是「執行力勁」，周國豐憶述哥哥腦中總有海量想法，更試過凌晨一點幾打電話來討論，清晨六點又再打來跟進，讓他感嘆：「但係你唔可以唔聽佢電話囉」，而且想法一出便會立即執行，效率驚人。第二是「準備功夫勁」，哥哥在每場戲開拍前，都會獨自到場景視察，仔細研究後再反過來指導工作人員如何佈置和拍攝。第三則是「人脈勁」，當時電影屬公益性質，沒有酬勞，但哥哥僅憑六、七個電話，便成功邀請到葉德嫻、梅艷芳、莫文蔚、梁詠琪等巨星參演，強大號召力技驚四座。
顏米羔憶述洗手間偶遇張國榮 大讚：好溫柔
節目上另一位主持顏米羔，亦分享了自己與哥哥一次奇妙的偶遇。他透露自己仍在香港演藝學院就讀時，曾到電影《異度空間》的片場探班，當時張國榮正在拍攝泳池的一幕戲。顏米羔笑言，雖然兩人見面的地點是在洗手間，但至今仍印象深刻，他感嘆道，當時與哥哥打招呼，對方回應時的態度是「好溫柔」，親切的態度與舞台上的巨星氣場形成強烈對比，盡顯私下溫文爾雅的一面。同場的黃劍文亦表示，自己是因為電影《金枝玉葉》而愛上哥哥，尤其對戲中自彈自唱《今生今世》一幕著迷不已，可見哥哥的魅力橫跨不同領域，深深影響著後輩。
1984年雌雄同體鴛鴦舞王 張國榮前衛演出成經典
節目中亦回帶了張國榮的經典演出片段，重溫他在1984年《星光熠熠勁爭輝》中，一人分飾兩角、雌雄同體的「鴛鴦舞王」破格表演。該演出在當年極為前衛大膽，哥哥完美駕馭男女舞步，成為香港電視史上的經典畫面，足見他對舞台表演的無限用心與創新精神。這份對細節的執著，亦體現在其演唱會製作上。周國豐補充分享，哥哥曾透露自己編排演唱會流程的秘訣，指他會精心計算，務求「每20分鐘製造一個小高潮」，確保觀眾全程投入，絕無冷場，對舞台的掌控力可見一斑。
眾星合唱金曲致敬張國榮 周國豐形容歌聲：感性又性感
為向這位一代巨星致敬，該集節目以「張國榮特輯」為主題，嘉賓劉威煌、古淖文聯同幾位主持，重新演繹了多首哥哥的經典金曲，包括《為妳鍾情》、《追》、《玻璃之情》及《風繼續吹》等，讓觀眾沉醉於集體回憶之中。古淖文更特別獻唱了哥哥首部電視劇的同名主題曲《儂本多情》。談到哥哥獨一無二的歌聲，周國豐形容為「感性又性感」，精準道出其聲線的魅力所在。眾人透過歌聲懷緬這位永恆的偶像，再次印證了張國榮在華語樂壇無可取代的崇高地位。