回顧張國榮早年罕見魅力相 型英帥靚正爆鏡！
撰文：東方新地｜圖片：東方新地
1985年 婚照首曝光
回顧張國榮早年罕見魅力相
｜77年 奪業餘亞軍
77年原名張發宗嘅張國榮參加 麗的電視 (亞視前身)《亞洲業餘歌手 大賽》，憑〈American Pie〉一曲奪香港區亞軍後簽約麗的正式出道作歌視發展，而冠軍就係鍾偉強 (左)。
｜79年 激罕家居照
一張激罕嘅張國榮家居生活 圖片，相中坐地下嘅哥哥話喺屋 企最佳嘅消遣係聽歌同唱歌，而 佢手持嘅黑膠唱碟係菲律賓女歌 星Helen Gamboa翻唱大碟《 Bunny Chanel 2 》。
｜83年 投無綫即紅
82年張國榮滿約麗的，翌年隨恩師黎小田轉投無綫同旗下嘅華星唱片推出第二 張粵語唱片《風繼續吹》，圍頸巾接受官方刊物專訪，令人即時諗隻碟嘅封面造型。
｜85年 孖曼玉拍劇
84年張國榮憑一曲〈Monica〉紅爆全港，大碟勁賣四白金奠定樂壇巨星地位，翌 年孖張曼玉演劇集《武林世家》，兩人古裝 扮相型英帥靚正，直頭靚爆鏡。
｜86年 勁舞standup
張國榮慢歌柔情、快歌夠勁，舞步尤其精彩， 86年大碟《 Stand Up 》同名主打歌唱到街知巷聞，著住踢死兔都跳得咁有型有格，相信就只有哥哥。
｜87年 罕見四眼look
哥哥除咗黑超一向甚少戴眼鏡示人，呢次罕見咁戴咗副粗黑框眼鏡， 加埋超大頭，醒目又搶眼絕對靚到嘔。
｜88年 舉三指發誓
呢張某電視偶像刊物海報相中，張國榮舉 起三隻手指好似發誓咁款，唔知係向一生摯愛 唐鶴德定 fans 立誓。
｜89年 純影集再版
88年哥哥推出寫真集《 張國榮純影集 》，發行一萬本火速售罄，89年9月哥哥突然宣布封咪退出樂壇，本寫真集換封面再版，呢張封底相哥哥笑 住咬手指，魅力沒法止。
｜90年 夢幻式合照
90年王家衛執導以六十年代初為背景嘅經典電影《阿飛正傳》，雲集張國榮、劉德華、梁朝偉、張曼玉、劉嘉玲、張學友六大頂級巨星夢幻共演，宣傳會上雖然獨欠學友，但無損呢張五大 巨星合照嘅珍貴度。
搞笑扮鬼臉
張國榮至型至靚仔圖片多如繁星，但 呢張扮鬼臉嘅相就極之罕有，盡顯哥哥鬼馬搞笑嘅一面。
即時回顧：
張國榮自爆人生最遺憾3件事
哥哥原來在1989年，曾經在ATV節目《今夜不設防》中，跟3位主持黃霑﹑倪匡﹑蔡瀾，道出他在娛樂圈的三大憾事。
第一件事係關於「勁歌頒獎禮」同埋羅文，哥哥話佢同羅文其實好老友，就算羅文嬲佢，佢都要講出嚟，因為佢覺得上得嚟節目要講就應該真誠唔保留咁講真說話！
1. 勁歌金曲頒獎禮
在勁歌金曲頒獎之前一個星期便通知了歌手們出席，而當時是張國榮好友的羅文因為只有一首歌得獎而感到不滿，甚至考慮不出席頒獎禮。
雖然那時候《風繼續吹》幾紅，但張國榮並未得到獎項，他說自己早就知道無獎拎但還是選擇出席頒獎禮。而主持們就話覺得《風繼續吹》首歌幾好聽，哥哥就話聽聞首歌係排11定12位，所以無獎。
而那天的巨星羅文，在台上意氣風發地唱歌，但其實羅文心中是不滿意結果的。
這個時候他就突然覺得自己很渺小，坐在台下的哥哥甚至哭了出來，他說他並不是覺得委屈，而是覺得，為什麼羅文能有這樣一個機會得獎卻不珍惜，不知足，自己想得獎卻得不到。
2.被觀眾噓
麗的電視台曾在沙田舉行一個公開的大show，同行的表演者還有蔡楓華。
而張國榮也是演出者之一，然而哥哥當年的衣著打扮可能比較前衛出眾，別人都西裝打tie的時候，他試過穿著一件背心牛仔褲就現身，可能因此而未被大眾受落。
再加上當時哥哥因為拍劇而剃光頭，台下觀眾竟然不只一次大聲噓佢，除了一出場已經發出噓聲。哥哥一唱完首快歌，拋了頭上頂帽子下台，再有大批觀眾噓佢。
之後他望到有頂帽咁熟口面向台上飛返轉頭，原來頂帽竟被觀眾連帶噓聲扔回台上。哥哥話那個時候，真的好hurt好hurt！
3.勁歌金曲又被噓：「被人噓得最勁嘅一次！」
哥哥回想起來那年的勁歌，譁詠麟因為去了澳洲沒有出席，那一年哥哥只有一首歌得到獎項，同時《有誰共鳴》得到最佳歌曲獎。然而在頒獎的時候，台下竟一大片噓聲，甚至還有辱罵的說話。
主持們都難以相信那時的哥哥還會被人噓，哥哥話就算當年剛剛開完12場演唱會，都係被人噓。
「我張國榮企出嚟就係表演嘅保證！」
哥哥有點激動地話，自己受少少酬勞唱一些好歌，主要都係想娛樂大家，每次表現他都出盡力做到最好：「我張國榮企出嚟就係表演嘅保證！」
哥哥最後也說道，其實他有兩個解決辦法，要麼忍氣吞聲，來日方長靠自己證明一切。
要麼就出口罵飽對方之後不再做這一行，不過他後來想清楚，無人可以趕絕他，他就算真的不再做這一行，也是要光榮地、自己自願離開，而不是避開，可見他的骨氣和智慧。
不幸的是哥哥最後也是因抑鬱症而離開大家，像他如此熱愛自己工作的一個人，遇到了以上的三件憾事，可想而知當時也受了不少委屈。
一班網民看到這段節目，都有很大迴響，感嘆當年的巨星其實都係花了很大努力，甚至受過不少委屈而成功，直情係身經百戰！
哥哥張國榮不經不覺逝世17年，雖然哥哥已離開大家好多年，但相信大家仍好掛住佢！因此，精選哥哥十首必聽金曲，讓大家懷緬哥哥悅耳動人歌聲！
必聽哥哥張國榮十首金曲
1.〈American Pie〉
當年哥哥入行參賽歌曲，必聽！
2.〈風繼續吹〉
充滿哀愁之作，尤其歌詞「風繼續吹 不忍遠離」，哥哥…..miss you so much！
3.〈Monica〉
一夜爆紅之作，依家睇番都覺得哥哥型到爆！
4.〈有誰共嗚〉
當年《勁歌》年度金曲獎係絕對有代表性，而哥哥憑此名曲奪金曲獎，奠定佢樂壇巨星地位！
5.〈風再起時〉
1989年哥哥宣布告別樂壇，於演唱會上獻唱〈風再起時〉向大家say goodbye，在場所有人依依不捨爆喊！
6.〈追〉
哥哥教識大家，當追名逐利同時，有否想過能夠搵到長相廝守另一半，先係最重要！
7.〈左右手〉
8.〈有心人〉
9.〈今生今世〉
「風裏笑着風裏唱 感激天意碰着你」，哥哥.. .多謝你帶俾我哋咁多咁好聽作品！
10.〈怪你過分美麗〉
怪你過分美麗！怪哥哥你太美麗，而你的離去，讓我們心碎，讓我們覺得世界失色不少！