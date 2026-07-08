張天賦紅館首場歌單一覽 被紙炮嚇親破功 一個舞台裝置令全場屏息
鐵籠登場三首快歌炒熱四面台氣氛
張天賦以被困鐵籠的姿態升上舞台，隨即以《Tipsy》、《This is MC》及《168.5》三首快歌連環轟炸，配合精心排練的舞蹈走遍四面台。演唱《168.5》時首位嘉賓Billy Choi現身合唱，多位踩高蹺舞者同時上台，與MC形成超強身高差對比，自嘲意味十足。完成三首快歌後MC換上拼布白色西裝，笑言：「本來冇咁多talk位，早兩日發現跳完三首歌回唔到氣，所以講下嘢拖延下時間！」更率先宣布全場不會除衫，即使樂迷不斷高呼要求亦堅決拒絕。
《E=MC² 演唱會2026》歌單一覽：
1. 《Tipsy》
2. 《This is MC》
3. 《168.5》
4. 《老派約會之必要》
5. 《東邪》
6. 《小心碰頭》
7. 《乖乖報到》
8. 《反對無效》
9 . 《Good Time》
10. 《世一》
11. 《永久損毀》陳蕾合唱
12. 《凡星》陳蕾
13. 《牛馬哲學》
14. 《Ain’t No Fool》
15. 《第二人格》
16. 《像話》Novel Fergus合唱、《地盤佬》Novel Fergus
17. 《一百個未老先衰的方法》
18. 《抽》
19. 《男人怎可以》
20. 《I’m OKAY》
21. 《說謊者》
22. 《記憶棉》
23. 《懷疑人生》
24. 《小心地滑》
25. 《無名氏》
26. 《至少相擁沒錯》
27. 《七點半的》
紙炮嚇親破功失笑巨型手槍直指頭部
演唱會驚喜位接連出現，MC唱到《世一》結尾放紙炮時，竟被第二響紙炮嚇到破功失笑，由深情款款瞬間變成驚恐表情，事後自嘲：「嘩，啱啱嚇死我！」觀眾紛紛大讚可愛。而演唱會下半場轉入暗黑系「EMC」人格，舞台吊下漆成橙色的巨型手槍，槍口直指站在台心的MC頭部，副歌飆完高音後突然傳出鳴槍巨響，MC隨即蹲下配合燈光模擬中槍效果，逼真程度令全場屏息。
陳蕾狠批MC初印象係「輕浮死𡃁仔」
嘉賓陳蕾由濃煙密佈的玻璃盒升上舞台，與MC隔空合唱《永久損毀》。MC笑指此曲難度最高，所以趁頭場狀態最好率先演出。陳蕾其後獨唱《凡星》前大爆認識MC的經過，憶述當年MC簽約成為師弟後在火鍋飯局主動搭訕，卻說錯她的歌名，陳蕾直言：「對MC第一印象就係輕浮！死𡃁仔！過嚟撩姐姐講嘢嗰種感覺。」但她亦坦言經過數年相處，發覺MC成熟許多，唱功亦大有進步。另一嘉賓Novel Fergus則與MC合唱《像話》並獨唱《地盤佬》，為演唱會注入不同風格。
張天賦自爆與母親成日嗌交鼓勵歌迷擁抱家人
演唱會尾聲MC分享與母親的相處之道，坦言自小頑皮又經常爭執：「我最少機會同媽咪講多謝，我哋成日嗌交爭執，覺得佢唔明白我，但原來發現愛唔係即係100%溝通同理解。」他透露近年每次探望母親臨別前都有指定動作：「臨走都會攬下媽媽，錫面珠墩一啖，係有口水嗰隻！」鼓勵在場樂迷嘗試以擁抱向家人表達愛意，隨後以《至少相擁沒錯》及《七點半的陽光》作結。
賦二代湧入社交平台大讚首場表現超班
演唱會結束後大批歌迷即時於社交平台分享感受，不少人表示被紙炮嚇親一幕笑到肚痛，留言「MC嚇親嗰個表情真係可愛到犯規」、「成個人彈起嗰下我笑咗成分鐘」。亦有樂迷大讚舞台設計用心，「巨型手槍嗰幕真係心臟停咗一拍」、「鐵籠升起嗰刻已經知道今晚唔會失望」。MC與陳蕾的合唱同樣引起熱議，有網民形容「《永久損毀》現場版比錄音室更有感染力」，期待餘下四場會有更多驚喜。