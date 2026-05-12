張天賦紅館演唱《E=MC²》加開第五場 抽籤購票打擊黃牛有玄機

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張天賦《E=MC²》演唱會優先訂票一個上午內全數售罄，華納唱片隨即宣布終極加開第五場，日期定於7月11日。更令歌迷關注的是，今次將首度採用預先登記門票抽籤制度，每人限購兩張，徹底改變以往搶飛模式。

四場門票火速清零華納即日宣布加場

《張天賦 E=MC² 演唱會 2026》今日（5月12日）進行優先訂票，四場紅館門票在短短一個上午內全部售罄，速度驚人。華納唱片隨即公布終極加開7月11日第五場演出，中銀信用卡客戶可於5月14日早上10時至晚上8時優先購票。距離張天賦上一次紅館《This is MC》演唱會已經相隔3年，今次回歸紅館的號召力可見一斑。

張天賦收到加場消息獎勵自己食叉鵝飯

張天賦一早醒來收到公司通知加場，感到非常開心。他笑言最近日日夜夜為演唱會籌備而努力，為保持最佳狀態已經好耐無食飯，收到消息後決定獎勵自己：「一餐咁多啦，獎勵下自己先！然後再繼續努力！」對於今次首度採用抽籤購票機制，張天賦亦表示支持：「好好呀！咁希望多啲人抽到，大家唔洗再好似上次咁又話要食炒價飛。其實我今日收到加場消息之外，個電話都不停收到朋友問買飛，我都好驚，我真係冇飛，或者叫屋企人都出去登記下，希望抽到一啲返來比我。」

紅館首次實施抽籤制打擊炒賣歪風

為確保購票公平，今次演唱會依據紅館Ticketing建議，將開放預先登記門票抽籤服務。歌迷可於5月14日上午10時至5月15日晚上8時期間，透過城市售票網（urbtix.hk）進行網上登記，所有於登記時段內成功提交的人士中籤機會均等，毋須搶先登記。中籤結果將於5月22日公佈，中籤人士須於5月27日上午10時至晚上8時內完成購票，每人限購最多兩張門票，並實施「延後取票」方案，以杜絕黃牛炒賣問題。

網民對抽籤制度反應兩極有人歡喜有人愁

消息公布後，不少網民對抽籤制度表示歡迎，認為終於不用再與黃牛黨鬥快搶飛，留言表示「公平咗好多」、「唔洗再捱炒價」。但亦有歌迷擔心中籤率太低，直言「四場都搶唔到，第五場仲要靠運氣」、「每人限兩張，想同朋友一齊去都難」。社交平台上亦有人討論預習歌單，期待張天賦在紅館演繹全新人氣作品。

《E=MC²》演唱會預習歌單

  • 像話 (feat. Novel Fergus)
  • 無名氏
  • 168.5 (feat. Billy Choi)
  • 記憶棉
  • 說謊者
  • 反對無效
  • 老派約會之必要
  • 時候不早
  • Loser
  • 花海
  • Sweet & Sour
  • 小心碰頭
  • 與我無關
  • 世一
  • 小心地滑
  • 懷疑人生
  • 第二人格
  • 一百個未老先衰的方法
  • Good Time
  • 目擊者
  • 筆友
  • 聖誕很忙
  • 最低保障
  • 救命稻草
（圖片來源：）
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資料或影片來源：原文刊於新假期

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