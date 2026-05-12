張天賦紅館演唱《E=MC²》加開第五場 抽籤購票打擊黃牛有玄機
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張天賦《E=MC²》演唱會優先訂票一個上午內全數售罄，華納唱片隨即宣布終極加開第五場，日期定於7月11日。更令歌迷關注的是，今次將首度採用預先登記門票抽籤制度，每人限購兩張，徹底改變以往搶飛模式。
四場門票火速清零華納即日宣布加場
《張天賦 E=MC² 演唱會 2026》今日（5月12日）進行優先訂票，四場紅館門票在短短一個上午內全部售罄，速度驚人。華納唱片隨即公布終極加開7月11日第五場演出，中銀信用卡客戶可於5月14日早上10時至晚上8時優先購票。距離張天賦上一次紅館《This is MC》演唱會已經相隔3年，今次回歸紅館的號召力可見一斑。
張天賦收到加場消息獎勵自己食叉鵝飯
張天賦一早醒來收到公司通知加場，感到非常開心。他笑言最近日日夜夜為演唱會籌備而努力，為保持最佳狀態已經好耐無食飯，收到消息後決定獎勵自己：「一餐咁多啦，獎勵下自己先！然後再繼續努力！」對於今次首度採用抽籤購票機制，張天賦亦表示支持：「好好呀！咁希望多啲人抽到，大家唔洗再好似上次咁又話要食炒價飛。其實我今日收到加場消息之外，個電話都不停收到朋友問買飛，我都好驚，我真係冇飛，或者叫屋企人都出去登記下，希望抽到一啲返來比我。」
紅館首次實施抽籤制打擊炒賣歪風
為確保購票公平，今次演唱會依據紅館Ticketing建議，將開放預先登記門票抽籤服務。歌迷可於5月14日上午10時至5月15日晚上8時期間，透過城市售票網（urbtix.hk）進行網上登記，所有於登記時段內成功提交的人士中籤機會均等，毋須搶先登記。中籤結果將於5月22日公佈，中籤人士須於5月27日上午10時至晚上8時內完成購票，每人限購最多兩張門票，並實施「延後取票」方案，以杜絕黃牛炒賣問題。
網民對抽籤制度反應兩極有人歡喜有人愁
消息公布後，不少網民對抽籤制度表示歡迎，認為終於不用再與黃牛黨鬥快搶飛，留言表示「公平咗好多」、「唔洗再捱炒價」。但亦有歌迷擔心中籤率太低，直言「四場都搶唔到，第五場仲要靠運氣」、「每人限兩張，想同朋友一齊去都難」。社交平台上亦有人討論預習歌單，期待張天賦在紅館演繹全新人氣作品。
《E=MC²》演唱會預習歌單
- 像話 (feat. Novel Fergus)
- 無名氏
- 168.5 (feat. Billy Choi)
- 記憶棉
- 說謊者
- 反對無效
- 老派約會之必要
- 時候不早
- Loser
- 花海
- Sweet & Sour
- 小心碰頭
- 與我無關
- 抽
- 世一
- 乾
- 小心地滑
- 懷疑人生
- 第二人格
- 一百個未老先衰的方法
- Good Time
- 目擊者
- 筆友
- 聖誕很忙
- 最低保障
- 救命稻草
資料或影片來源：原文刊於新假期