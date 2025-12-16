MC張天賦驚傳澳門豪賭輸數百萬巨債 首度開腔5字回應引熱議

人氣男歌手張天賦（MC）再度陷入豪賭風波，近日傳出他在澳門賭場期間輸下數百萬巨債的消息，令外界嘩然。這已經不是MC首次捲入賭博傳聞，而今次更是在樂壇頒獎禮檔期前夕爆出，時機敏感引起各界關注。面對鋪天蓋地的質疑聲音，MC早前（13日）現身音樂會時首度開腔回應，態度淡定令人意外。