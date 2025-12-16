MC張天賦驚傳澳門豪賭輸數百萬巨債 首度開腔5字回應引熱議
人氣男歌手張天賦（MC）再度陷入豪賭風波，近日傳出他在澳門賭場期間輸下數百萬巨債的消息，令外界嘩然。這已經不是MC首次捲入賭博傳聞，而今次更是在樂壇頒獎禮檔期前夕爆出，時機敏感引起各界關注。面對鋪天蓋地的質疑聲音，MC早前（13日）現身音樂會時首度開腔回應，態度淡定令人意外。
MC否認豪賭傳聞 直指騙徒手法層出不窮
張天賦與洪嘉豪一同出席音樂會，面對記者追問豪賭欠債傳聞時，他大方接受訪問並斬釘截鐵否認。MC表示：「其實每年到年尾呢都有好多消息或者一啲故事，會有啲好多唔同嘅嘢都會出現，當然好多好多好多都唔係真，我覺得大家都要留意吓，自己分析吓究竟呢件事會係真定假。」他更直言所有傳聞都不是真的，強調「騙徒手法層出不窮」，暗示有人刻意散布假消息。
懶理造謠抹黑 洪家豪力撐
當被問及會否發聲明澄清時，MC展現出一副不以為然的態度，表示：「其實以我所知嘅已經有好多，如果每樣都要出聲明，同埋大家只不過係講，咁我又唔擔心嘅。咁但係如果會牽涉到一啲嚴重啲嘅嘢呢，我諗呢個我會再同公司去商量。」他指出「有人喜歡你，就一定會有人憎你嘅」，表示會將注意力放在喜歡自己的人身上，展現出超然的處事態度。同場的洪嘉豪被問及會否安慰MC時，他毫不猶豫地表示：「都唔需要，就好似佢剛才所講嘅唔需要澄清，同埋我都好了解佢為人，所以就唔需要。」
頒獎禮前夕爆醜聞 網民質疑有人刻意抹黑
值得注意的是，這次豪賭傳聞爆出的時機相當敏感，正值樂壇頒獎禮檔期前夕。有網民質疑是否有人刻意在這個關鍵時刻散布謠言，企圖影響MC在頒獎禮的表現或賽果。雖然MC本人沒有直接評論這個可能性，但他的淡定回應和「騙徒手法層出不窮」的說法，似乎暗示背後可能有更深層的原因。
資料或影片來源：原文刊於新假期