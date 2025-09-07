MC張天賦現身沙田馬場開鑼日！三號風球下粉絲湧入逼爆現場

馬季開鑼日萬眾期待，人氣歌手MC張天賦9月7日現身沙田馬場，為新一季的賽事揭開序幕！今天除了有連場緊張刺激的賽事外，馬會更準備了連串精彩活動，包括MC的現場表演、總值超過88萬港元的豪華大抽獎，以及免費贈送精美賽事月曆，入場馬迷滿載而歸。