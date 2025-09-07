MC張天賦現身沙田馬場開鑼日！三號風球下粉絲湧入逼爆現場
馬季開鑼日萬眾期待，人氣歌手MC張天賦9月7日現身沙田馬場，為新一季的賽事揭開序幕！今天除了有連場緊張刺激的賽事外，馬會更準備了連串精彩活動，包括MC的現場表演、總值超過88萬港元的豪華大抽獎，以及免費贈送精美賽事月曆，入場馬迷滿載而歸。
人氣歌手MC登場獻唱！有片重溫
近期人氣爆燈的MC張天賦，在早上11時40分於馬匹亮相圈登場獻唱《記憶棉》及《百萬大道》，為馬季開鑼日打響頭炮。消息一出，大批「賦二代」（MC粉絲稱號）入場支持偶像，擠滿馬匹亮相圈，場面墟冚！粉絲們都紛紛留言表示：「為了MC，第一次入場！」，可見其魅力非凡。
入場即送月曆兼抽88萬大獎
今日馬會亦為入場人士準備了雙重驚喜。所有在下午3時30分前進入沙田及跑馬地馬場的市民，均可獲贈一本「2025/26馬季賽事月曆」，數量有限，送完即止。此外，大家只需掃描場內的二維碼，即可參加「沙田馬場日日賞：馬季開鑼大抽獎」，獎品總值超過港幣88萬元，隨時贏走意想不到的豐富獎品，為新馬季打響頭彩。
現場挑戰贏走小馬公仔
為了增加現場的熱鬧氣氛，場內還設有多個互動環節。市民可以參與「賽馬快訊．開鑼連贏挑戰」，與現場朋友一較高下，只要成功挑戰，便有機會贏取一隻可愛的指定小馬公仔。大家更可以敲響開鑼大銅鑼，祈求新一個馬季好運齊來，旗開得勝，絕對是集娛樂與好運於一身的精彩活動。
焦點賽事香港特區行政長官盃
開鑼日的焦點賽事是香港特區行政長官盃。上季表現卓越、榮登香港馬王寶座的「嘉應高昇」會隆重登場，在一眾頂級賽駒的挑戰下，力爭新馬季首個錦標。馬迷們將有機會近距離一睹這匹冠軍級賽駒的風采，見證牠在草地上的英姿，為整個開鑼日增添更多緊張刺激的氣氛。
去年現身香港打吡大賽做嘉賓
今次係MC繼去年3月之後再度亮相馬場獻唱，去年他曾為「寶馬香港打吡大賽」做嘉賓，當時獻唱的是《反對無效》以及《老派約會之必要》。
