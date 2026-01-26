64歲張學友親自拆解「財困」傳聞 首度承認多次暈倒揭驚人內幕
張學友親自拆解欠債傳聞爆金句
張學友在《60+巡迴演唱會》紅館終章場後台受訪時，主動提及外界對他的財務揣測。他直言：「其實我好慳，有儲錢習慣，不過解釋變咗掩飾。我冇借錢習慣，知道出嚟一定有人講，阻止唔到亦無法控制。」這番話不但破解了欠債疑雲，更展現了他對流言蜚語的豁達態度。學友表示從沒想過舉行超過300場演唱會，但既然開始了就要做到最好，絕非因為財務壓力而硬撐。
歌神首度爆料多次暈倒驚人內幕
更令人震驚的是，張學友首次公開承認曾多次暈倒，而外界只見過馬來西亞那一次。他透露：「第一次畀人見到，冇畀人見到其實跌倒好多次，暈眩對唱歌冇影響，郁動就有影響。」學友詳細描述當晚情況，指綵排時沒事，但化妝時開始暈眩，考慮到取消演唱會的巨大代價，決定「博一博」繼續演出。他更坦言在斜台跌倒後「死要面撐起身繼續唱」，甚至覺得自己行得太近台邊，情況相當危險。
64歲學友展現六十而耳順大智慧
面對網民關注他手掌發黃的健康疑慮，張學友幽默回應：「係畀拜神啲香染咗色啫！」展現了他對流言的淡然處之。這位64歲的樂壇巨星在訪問中表現得滔滔不絕，完全沒有疲態，更在台上自嘲可能會走音，以輕鬆態度回應外界對他狀態的質疑。他形容完成巡唱後成為「失業大軍」感到失落，但承諾會「好快搵番工作做」，暗示將有新計劃。
羅美薇神秘現身支持丈夫巡唱
張學友透露太太羅美薇和細女在巡唱期間有「秘密入場」支持，雖然夫婦相聚時間因巡唱而減少，但感情依然穩固。下月15日將是二人結婚30周年紀念日，學友在台上公開感謝妻女一直的支持。他又提及與兩個在外國讀書的女兒多以電話聯絡，因女兒多說英語，令他也因此學會外語，展現了慈父的一面。
網民熱議歌神坦率回應獲讚賞
張學友這次破天荒的坦率訪問在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言：「學友哥真係好真誠，有咩講咩」、「64歲仍然咁拼搏，絕對唔係為錢」、「佢講到咁坦白，反而更加令人信服」。不少粉絲都讚賞他願意正面回應各種傳聞，認為這種態度比起其他藝人的迴避更加可貴。也有網民關心他的健康狀況，希望他多注意休息，不要太勉強自己。