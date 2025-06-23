張學友澳門演唱會有觀眾大嗌要求「講普通話」 歌神超聰明反擊獲台下歡呼！

63歲歌神張學友日前在澳門銀河舉行「60+巡迴演唱會」澳門站，現場氣氛本來熱烈，期間卻出現一段小插曲。有來自中國的觀眾突然高聲要求「講普通話」，全場一度靜默。面對突如其來的語言要求，張學友並沒有生氣或尷尬，反而展現極高情商，笑住用一句普通話回應，台下即時響起熱烈掌聲和歡呼聲！