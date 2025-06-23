張學友澳門演唱會有觀眾大嗌要求「講普通話」 歌神超聰明反擊獲台下歡呼！
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63歲歌神張學友日前在澳門銀河舉行「60+巡迴演唱會」澳門站，現場氣氛本來熱烈，期間卻出現一段小插曲。有來自中國的觀眾突然高聲要求「講普通話」，全場一度靜默。面對突如其來的語言要求，張學友並沒有生氣或尷尬，反而展現極高情商，笑住用一句普通話回應，台下即時響起熱烈掌聲和歡呼聲！
張學友聰明應對觀眾大嗌 叫對方「學一下廣東話」
在片中見到，張學友對着台下觀眾，用普通話說：「對不起啊，我不懂講普通話。」隨即再用廣東話問全場：「有幾多人係講廣東話㗎？」台下即時響起熱烈掌聲，張學友見到現場反應咁正，繼續用普通話笑說：「沒辦法，對不起，學一下廣東話，加油！」還用手指輕點腦袋，俏皮地鼓勵不懂廣東話的觀眾「加油」。這一連串高EQ回應，不但沒有讓現場氣氛冷卻，反而令全場沸騰，觀眾大讚歌神處事圓滑，懂得用幽默和包容緩和矛盾。
網民齊撐歌神：非常有智慧也很謙虛
這段畫面被現場觀眾拍下，短短半天已在社交平台吸引過萬like。網民紛紛留言大讚：「高EQ」、「非常有智慧也很謙虛」、「Respect to you！」更有中國歌迷表示：「在澳門開唱，尊重當地語言也是應該的」、「在內地開唱講普通話，在大灣區開唱講粵語，沒問題！」、「今時今日仲玩「講普通話」已經好out」，顯示大部分人都欣賞張學友的處事方式。
張學友2年前高質處理語言爭議
事實上，這並非張學友首次遇到類似情況。早於2023年，他在香港紅館演唱會前，亦曾被中國歌迷要求多講普通話，當時他同樣以「學一下」三字回應，現場氣氛一樣輕鬆，獲得粉絲歡呼。張學友多年來一直以高情商、包容態度面對不同文化和語言，難怪能夠贏盡各地樂迷支持。
張學友亦有解釋，澳門作為廣東話為主的城市，演唱會自然以廣東話為主，部分歌曲會以國語演繹，盡量照顧不同觀眾需要。他強調：「希望大家享受今晚的演唱會。」展現出國際巨星的包容與尊重，無論遇到任何挑戰，都能以智慧和幽默化解。
黎明稱港人聽得懂普通話 幽默建議用App翻譯
除了學友，另一天王黎明昨晚（22日）亦在澳門新濠影滙綜藝館舉行演唱會，主要以普通話與觀眾互動。他笑言：「香港人多數聽得懂普通話，所以今晚唔用雙語啦！」當有觀眾問及不懂普通話如何應對，黎明就回應：「可以Download App啦！而家有翻譯機，你哋好先進㗎，OK！唔好落後！」
圖片來源：Threads圖片、官方圖片資料或影片來源：原文刊於新假期