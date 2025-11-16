Edan認真mode訪問張家朗！劍神謙卑回應判決爭議 認心情失落：有啲可惜
呂爵安化身專業記者
Edan日前在社交網站分享了一張自己的證件相及訪問片段，留言指自己體驗了一天體育記者，感覺十分好玩。片段可見，Edan訪問張家朗時，與訪問好友蔡俊彥的態度截然不同。他先是恭敬地向張家朗鞠躬打招呼，然後以非常認真的語氣開始提問：「家朗，你好呀，辛苦晒！打咁多場比賽，想問你而家心情如何？」
張家朗回應判決爭議：要適應裁判
對於四強賽事中一些具爭議性的判決，Edan亦直接向張家朗提問，坦言自己作為不太認識規則的觀眾，都對判決感到疑問，並問到這些判決有否影響其比賽節奏。張家朗回應時，將責任歸於自己，認為是自己的情緒波動影響了節奏，並重申裁判沒有問題。他解釋：「始終我哋作為運動員，其中一樣要做嘅，就係要適應裁判，唔係裁判適應我哋。」他續指，雖然劍擊有規則，但裁判如何解讀規則是很主觀的，而他的職責就是要去理解和適應裁判的判決方式，才有機會勝出，並坦承：「我覺得呢方面自己處理得唔係咁好，情緒亦處理得唔係咁好。」
張家朗承認心情失落
在訪問一開始，張家朗便對Edan坦白承認自己賽後的心情。對於未能打入決賽，他直言：「心情其實唔係咁好，因為始終自己見到一個機會喺4強度，但係輸咗，都有啲可惜。」他透露，在之後的銅牌戰時，自己都盡量希望將失落的情緒先放在一邊，專注於最後一場比賽，但完成後情緒還是會回來，因此坦白說：「所以係有少少失落嘅。」幸好，張家朗最終在銅牌戰中發揮水準，成功為港隊奪得一面銅牌。
幫好友轉達問題環節
除了自己的問題，Edan亦化身「傳聲筒」，幫未能親自訪問張家朗的好友蔡俊彥轉達問題。Edan直接問道：「你對於Ryan咁早出局，佢問你有咩感受？」張家朗聽後笑著回應：「佢唔早啊，前8啦，我本身諗住幫佢報仇，點知我都輸埋！」之後Edan再追問，指蔡俊彥想知道他對戰前教練的感受，張家朗形容感覺「又熟悉又陌生」，並說：「有啲奇怪嘅坦白講，平時見佢坐我後邊，點知而家見到佢喺我對面。」
四強不敵福建選手
今晚四強賽事中張家朗不敵福建選手，轉爭銅牌，在對戰福建選手的比賽過程中，張家朗對裁判判決屢有意見，七情上面，賽後和教練Greg一度與裁判理論。最後家朗於銅牌戰，以15:2輾壓式勝出，奪得一面銅牌。
網民讚Edan做足功課：問家朗好專業！
Edan這次的記者體驗，特別是訪問張家朗的片段，引起網民極大迴響。不少網民都大讚Edan表現專業，留言指：「正呀！問家朗好專業。訪問雙金奧運得主!爵安人生其中一個CV」。亦有網民對比他訪問蔡俊彥和張家朗時的巨大反差，笑言：「呢位好專業的記者點解係兩種完全唔同的採訪態度既😂😂😂」，認為他懂得在不同場合表現出不同面貌，非常得體。