Edan認真mode訪問張家朗！劍神謙卑回應判決爭議 認心情失落：有啲可惜

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）化身ViuTV特派體育記者，直擊男子花劍世界盃香港站賽事。Edan除了訪問老友蔡俊彥（Ryan）時瘋狂互mean引爆笑彈外，之後第二個任務訪問「劍神」張家朗。面對奧運冠軍，Edan換上正經專業的「記者mode」，向家朗提出多條尖銳問題，而家朗亦坦誠回應賽後心情及對判決的看法！