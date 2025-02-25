張家輝誠實談出軌 床哥痛批偷食好嘔心 網民大讚公道：真男人道理

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上星期就傳出混血肥仔出軌丁丁，今日又爆星級新婚男健身教練三度背妻出軌小薯茄阿冰親妹，惹來全網熱議。Threads就有一段16年前張家輝談出軌片段在網上瘋傳；另外JFFT床哥都有開直播談出軌，網民紛紛大讚兩位言論夠誠實又公道！

被問到有否想過要出軌 張家輝：梗係有啦，點會冇

張家輝16年前接受鄭丹瑞節目《Home Sweet Home》的訪問時，被問到有否想過要出軌，張家輝即刻回應指：「梗係有啦，點會冇！無時無刻添啊！」張家輝接著解釋指：「你要敢至得！第一，你唔好話驚冇咗嗰老婆，破壞咗嗰家庭，係連帶我嘅事業，我整個人嘅一切，咁辛苦建立嘅嘢，就為咗一次去偷？要換曬所有嘢？我覺得條數好似唔係咁襟計，點解要咁樣去搏姐？」

出軌 張家輝接受鄭丹瑞的訪問時，被問到有否想過要出軌（圖片來源：Now TV《Home Sweet Home》）
張家輝接受鄭丹瑞的訪問時，被問到有否想過要出軌（圖片來源：Now TV《Home Sweet Home》）

網民大讚張家輝夠誠實

網民都紛紛留言指張家輝夠誠實：「講事實，佢做呢行見咁多靚人點會唔諗」、「唔好用影帝同人渣比較 」、「渣渣輝無吉屎，肥仔就唔同，實踐埋俾你睇 表演妻離子散」、「呢啲就係人同野獸嘅分別。人係有自製力，野獸係遵從獸性。 」等。

出軌 張家輝和關詠荷結婚超過20年，一直都少有緋聞傳出。（圖片來源：劇照）
張家輝和關詠荷結婚超過20年，一直都少有緋聞傳出。（圖片來源：劇照）
出軌 張家輝2年前在《The Do Show》被Do姐問到婚後有冇遇過引誘，家輝坦言「有陣時（有人）會電吓嘅，但你唔回電就冇事，唔覆機就冇嘢。」（圖片來源：YouTube@The Do Show）
張家輝2年前在《The Do Show》被Do姐問到婚後有冇遇過引誘，家輝坦言「有陣時（有人）會電吓嘅，但你唔回電就冇事，唔覆機就冇嘢。」（圖片來源：YouTube@The Do Show）
出軌 1997年首屆萬千星輝賀台慶中，關詠荷獲得視后一獎，演技得到肯定外，更奠定了TVB一姐地位。雖然當時的張家輝知名度已大增，但依然被外界繼續比下去。不過，關詠荷沒有因而嫌棄對方，相反更體諒及鼓勵張家輝指：「你而家唔得啫，邊個擔保你將來唔得？」（圖片來源：東方新地）
1997年首屆萬千星輝賀台慶中，關詠荷獲得視后一獎，演技得到肯定外，更奠定了TVB一姐地位。雖然當時的張家輝知名度已大增，但依然被外界繼續比下去。不過，關詠荷沒有因而嫌棄對方，相反更體諒及鼓勵張家輝指：「你而家唔得啫，邊個擔保你將來唔得？」（圖片來源：東方新地）

床哥痛批婚內出軌 直指偷食好嘔心

JFFT床哥昨晚（24日）在《床哥心事台》開直播時亦提到有關出軌議題，床哥狠批出軌的男性是忘記了太太辛勞、失去了最基本的同理心，更狠批出軌行為好嘔心：

「點解會咁容易沉淪係第三者，因為第三者只需要照顧你嘅性需要，只係出去食好嘢，真係好膚淺，全程只需要點樣去Happy。但係點解你唔諗吓你屋企嘅老婆，佢要照顧你生活所需，你小朋友嘅學業、日常，顧你老爺奶奶，點解好多人都唔記得呢啲嘢呢？我哋做人，如果唔記得自己另一半係點樣捱過嚟，我哋唔配做一個人。」

出軌 床哥在昨晚（24日）直播激動痛批婚內出軌，句句公道！（圖片來源：YouTube@JFFLive）
床哥在昨晚（24日）直播激動痛批婚內出軌，句句公道！（圖片來源：YouTube@JFFLive）

「一個女人願意為你生個小朋友，其實好難，佢係過程中放棄咗幾多嘢就係為咗成全你。我哋唔好話一個照顧者好容易做，你試下一個男人全程喺屋企啲做個細路，好多人都即刻收皮，好多人都忘記當初嘅情緒、當初嘅唔容易，真係好唔應該。」

「唔得，你話當初真係未玩夠，呢啲都唔係藉口。當你決定要結婚，生小朋友，建立一個家庭嘅時候，你就有義務去對抗一切誘惑，如果唔係當初結婚嚟做乜。每次見到呢啲新聞都覺得好嘔心。」

出軌 床哥一直出名係愛妻號兼好爸爸。（圖片來源：IG@bedgor_littleworld）
床哥一直出名係愛妻號兼好爸爸。（圖片來源：IG@bedgor_littleworld）

網民都大讚床哥言論公道

不少網民聽完床哥對出軌的看法之後，大家都紛紛留言大讚床哥言論公道：「呢段Speech每個男人都需要聽到」、「可以不愛 但不要傷害」、「床哥Respect」、「床 好型 真男人」等。

圖片來源：劇照、YouTube@The Do Show、YouTube@JFFLive資料或影片來源：原文刊於新假期

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