張家輝誠實談出軌 床哥痛批偷食好嘔心 網民大讚公道：真男人道理

上星期就傳出混血肥仔出軌丁丁，今日又爆星級新婚男健身教練三度背妻出軌小薯茄阿冰親妹，惹來全網熱議。Threads就有一段16年前張家輝談出軌片段在網上瘋傳；另外JFFT床哥都有開直播談出軌，網民紛紛大讚兩位言論夠誠實又公道！