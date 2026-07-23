非份之罪｜張彥博出演虛擬幣苦主 45歲近況曝光 曾消失3年原因惹關注

無綫劇集《非份之罪》今晚播出全新單元，45歲童顏男星張彥博化身虛擬貨幣爆破事件苦主，意外捲入兩大集團首腦的連環仇殺漩渦。兩大反派陣營為求自保展開一場爾虞我詐的終極對決，甚至牽涉錯綜複雜的買兇殺人陰謀。這場以人命作為籌碼的殘酷攻防戰，背後隱藏着令人心寒的連環局中局。