非份之罪｜張彥博出演虛擬幣苦主 45歲近況曝光 曾消失3年原因惹關注
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無綫劇集《非份之罪》今晚播出全新單元，45歲童顏男星張彥博化身虛擬貨幣爆破事件苦主，意外捲入兩大集團首腦的連環仇殺漩渦。兩大反派陣營為求自保展開一場爾虞我詐的終極對決，甚至牽涉錯綜複雜的買兇殺人陰謀。這場以人命作為籌碼的殘酷攻防戰，背後隱藏着令人心寒的連環局中局。
劇集非份之罪爆發虛擬幣騙案苦主陷深淵
全新單元《骯髒的子彈》故事由一場震撼全城的虛擬貨幣爆破事件揭開序幕，事件造成大量無辜投資者血本無歸，當中包括苦主張天輝。黑心商人黃世龍最初被外界認定為騙案始作俑者，但隨着劇情推進，幕後真正掌控大局的大老闆錢大富終極現身。面對傾家蕩產的絕境，大苦主葉榮基決定鋌而走險買兇刺殺錢大富報復，意外觸發一連串失控的血腥連環殺機。
四十四歲張彥博力洗童顏極速減磅求突破
出道整整二十年的張彥博在劇中飾演苦主張天輝，為了徹底擺脫以往青靚白淨與音樂才子形象，他早前在短短一個月內激減八公斤並狂曬黑皮膚以配合各種沉重角色。面對外界關注其入行多年及過往曾絕跡螢幕三年的事業低谷，他親自向傳媒交代合約狀況，坦言「我份約係keep住每一年都update」，強調自己絕對不希望在行業消失。他同時公開表示「有多啲機會拍嘢畀大家睇」，積極爭取幕前演出機會。
張彥博廣州開騷直認不願被淘汰
張彥博早前在廣州完成入行20周年紀念演唱會，雖然近年工作量不如以往，但他從未放棄演藝夢。演唱會由策劃、宣傳到服裝幾乎一手包辦，他坦言：「我不希望在這個行業消失。」對於外界關注近年甚少拍劇，他笑言：「可能公司未覺得有合適角色畀我演出。」現時除了與TVB保持一年一約合作外，他亦堅持每天開直播唱歌與粉絲交流，希望讓更多人看見自己，等待下一個演出機會。
網民洗版期待非份之罪世紀同場大鬥演技
兩大反派破天荒同台飆戲以及受害者的悲慘遭遇，迅速在各大網上討論區引發熱烈討論。大批劇迷對這次神級選角感到驚喜，紛紛留言大讚「呢個組合真係有生之年系列！兩個都係奸人戲嘅天花板！」及「終於等到佢哋兩個世紀同場，TVB今次選角一流！」。同時亦有觀眾對主角群的演出給予高度評價，直指「淨係睇佢哋兩個做對手戲都值回票價」，並對角色陷入絕境的遭遇大表同情。
資料或影片來源：原文刊於新假期