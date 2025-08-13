華姐季軍張慧雯淡出幕前取得法律學位 曾被封「翻版苟芸慧」卻因1事星途受阻

2010年華姐季軍張慧雯，因樣貌神似苟芸慧曾備受討論，2018年因受男友藏毒風波影響，選擇淡出香港娛樂圈，她近日以一條為學校拍攝的英語影片現身，分享報讀法律學位的心路與心得，畫風與昔日星途形成強烈對比，瞬間成為熱話！