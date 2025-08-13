華姐季軍張慧雯淡出幕前取得法律學位 曾被封「翻版苟芸慧」卻因1事星途受阻
廣告
2010年華姐季軍張慧雯，因樣貌神似苟芸慧曾備受討論，2018年因受男友藏毒風波影響，選擇淡出香港娛樂圈，她近日以一條為學校拍攝的英語影片現身，分享報讀法律學位的心路與心得，畫風與昔日星途形成強烈對比，瞬間成為熱話！
張慧雯淡出娛圈後取得法律學位
張慧雯在影片直言過去是藝人，決心換跑道而讀法律，並點名人工智能相關法律的重要性，期望在法律領域善用AI，未來可為香港立法工作出一分力；她亦推薦所修課程，指課程教會批判性思維與解難框架，讓她認識更好的自己。張慧雯去年以二級榮譽優異畢業，現已進入律師事務所實習。
選美後上位之際 因男友藏毒風波星途受阻
回看她的演藝路，上位之初已憑《On Call 36小時》「簡晶晶」建立知名度，續有《寒山潛龍》《賭城風雲II》《完美判侶》等演出，但2012年牽涉男友人藏毒風波，雖最終無條件釋放，形象仍受損；2016年再因同一男友人涉嫌危險駕駛與衝路障而惹官非，她承認容許他人在無牌且無第三者保險下駕駛兩罪，被判罰款及停牌一年，星途顯著受阻。近年在張慧雯於社交平台透露感情狀況穩定，已拍拖七年，不過當事人未有高調晒恩愛，將焦點留在學業與實習上。
父親為配音員 曾勇奪國際中華小姐季軍
出身方面，她父親為TVB普通話配音員張濟平，6歲半舉家移民加拿大溫哥華，曾於安大略藝術設計大學修讀平面廣告設計學士；當年奪得國際中華小姐季軍後留港發展，積累螢幕曝光與作品，最終選擇離巢與北上嘗試不同機會，轉折時刻則是重返校園報讀HKUSPACE與英國倫敦大學合辦的法律學士課程，為轉跑道鋪路。
圖片來源：[email protected]、IG@joyfulck、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期