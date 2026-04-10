楊偲泳霸氣護航張振朗「抗旨」 狠批無綫踩鋼線拒交社交密碼

無綫電視近日爆出要求旗下藝人交出社交平台密碼統一管理的爆炸性消息，引發演藝圈私隱保衛戰！視帝張振朗作為「四大反抗軍」成員之一，被指因拒絕交出個人社交帳號而疑遭雪藏減少工作機會。事件持續發酵，張振朗女友楊偲泳早前出席電影首映時罕有開腔力撐男友，更狠批無綫做法如「踩鋼線」，霸氣回應「梗係唔得啦」！