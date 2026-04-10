楊偲泳霸氣護航張振朗「抗旨」 狠批無綫踩鋼線拒交社交密碼
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無綫電視近日爆出要求旗下藝人交出社交平台密碼統一管理的爆炸性消息，引發演藝圈私隱保衛戰！視帝張振朗作為「四大反抗軍」成員之一，被指因拒絕交出個人社交帳號而疑遭雪藏減少工作機會。事件持續發酵，張振朗女友楊偲泳早前出席電影首映時罕有開腔力撐男友，更狠批無綫做法如「踩鋼線」，霸氣回應「梗係唔得啦」！
楊偲泳霸氣護航張振朗 狠批無綫踩鋼線
楊偲泳早前出席主演電影《廚師發辦》首映禮時，面對記者追問男友張振朗被指「抗旨」一事，她先是語帶揶揄反問：「乜嘢命令？」、「得嘅咩？」、「係私隱！」隨後更直言無綫這種做法猶如踩鋼線。當被問及如果公司要求她交出社交平台密碼會否答應時，楊偲泳斬釘截鐵回應：「梗係唔得啦！我入面好多同Fish（廖子妤）嘅對話，公開咗畀人知道點算呢？唔可以㗎！」她強調社交平台屬於個人私隱和溝通空間，甚至連男友也不會知道她的密碼。
張振朗疑因拒交密碼遭減商演 女友搞笑接Job
有指張振朗因不肯答應公司要求而失去不少內地商演工作機會，楊偲泳對此講笑回應：「可以搵我，有工作機會可以搵我。」當記者追問「男友冇得撈啲工作就搵你？」時，她更豪氣表示：「邊個冇得撈都可以搵我，我會為電影付出。」展現出對男友的全力支持和對事業的積極態度，令現場氣氛輕鬆不少。
無綫發聲明澄清 強調沒有強制管理
事件曝光後，無綫電視隨即發出聲明澄清，指「有關報道說法不準確，亦未能反映實際情況」，強調沒有強制所有藝人交出個人社交平台帳號以作中央管轄之用。
網民熱議私隱監管爭議 支持藝人捍衛權益
事件在網上引發熱烈討論，不少網民支持藝人捍衛個人私隱權益。有網民留言：「社交平台係私人空間，公司冇權要求交出密碼」、「支持張振朗同郭柏妍企硬，有骨氣！」也有人認為楊偲泳的回應相當霸氣，「講得好直接，就係要咁樣保護私隱」。部分網民更質疑無綫此舉是否涉及過度監管，認為藝人作為成年人應有基本的言論自由和私隱保障。
圖片來源：YouTube@魔方全媒、IG@owencheung、IG@renciysw、IG@cindywongnolan、新傳媒照片庫資料或影片來源：原文刊於新假期